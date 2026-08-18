Precio de la gasolina hoy 18 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Cuál es el precio de la gasolina este martes, en las principales ciudades andaluzas
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El precio de la gasolina es algo que sigue preocupando a los conductores, incluso estando de vacaciones. Sabemos que debido a la situación de conflicto en Oriente Medio, hace meses que muchos no dudan a la hora de consultar precios y más cuando parece que los descuentos aplicados son cada vez menos. De este modo, si debes coger el coche hoy martes y quieres saber dónde repostar, estas son las gasolineras más baratas del 18 de agosto para las principales ciudades de Andalucía, como Sevilla, Cádiz o Málaga.
Precio de la gasolina hoy 18 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
Estos son las gasolineras más baratas de Sevilla hoy martes, según datos del Geoportal:
Gasolina 95
- Ballenoil. Los Palacios y Villafranca. Calle Progreso, 1. Precio: 1.499 €/l.
- Ilipamagna. Alcalá del Río. Variante CC-431, 127,4. Precio: 1.505 €/l.
- Alcampo S.A.. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.535 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Travesía Su Eminencia, 2. Precio: 1.535 €/l.
- Petroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.539 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.539 €/l.
- APJ. Sevilla. Calle Cojinete, s/n. Precio: 1.539 €/l.
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.549 €/l.
- Q8. San José de la Rinconada. Autovía A-3104, km 7. Precio: 1.549 €/l.
- EMC Red Power 24. San José de la Rinconada. Carretera A-8005, km 10,8. Precio: 1.549 €/l.
Gasolina 98
- Enerplus. Mairena del Alcor. Carretera A-392, km 19,9. Precio: 1.649 €/l.
- Alcampo S.A.. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.691 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.699 €/l.
- Family Energy. Utrera. Carretera A-376, C.C. Almazara Plaza, km 2. Precio: 1.699 €/l.
- Los Ventolines (Agla). Pilas. Carretera Pilas-Villamanrique, km 1,5. Precio: 1.709 €/l.
- Nueva Calonge. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.749 €/l.
- Galp. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1.779 €/l.
- Galp. Sevilla. Avenida Andalucía, 44. Precio: 1.779 €/l.
- 7267. Camas. Carretera de Extremadura, km 28. Precio: 1.785 €/l.
- Galp. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: 1.789 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Los Palacios y Villafranca. Calle Progreso, 1. Precio: 1.599 €/l.
- Ilipamagna. Alcalá del Río. Variante CC-431, 127,4. Precio: 1.622 €/l.
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.629 €/l.
- Ninguno. Los Molares. Carretera SE-429, km 0,8. Precio: 1.629 €/l.
- Family Energy. Utrera. Carretera A-376, C.C. Almazara Plaza, km 2. Precio: 1.629 €/l.
- Ballenoil. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1.629 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: 1.629 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Mirlo, 1. Precio: 1.629 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.649 €/l.
- Ballenoil. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1.649 €/l.
Precio de la gasolina hoy 18 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
En Cádiz, estas son hoy las gasolineras más baratas para repostar:
Gasolina 95
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.589 €/l.
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.599 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.599 €/l.
- Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.599 €/l.
- Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. Río San Pedro. Avenida del Perú, P.I. Río San Pedro, 1. Precio: 1.599 €/l.
- SCA Ntra. Sra. de las Virtudes. Conil de la Frontera. Carretera Cádiz-Málaga, km 21. Precio: 1.600 €/l.
- Gacosur Barbate. Barbate. Polígono El Olivar, parcela 5.1. Precio: 1.604 €/l.
- Ballenoil. Barbate. Avenida Nuevo Pepita Aurora, s/n. Precio: 1.604 €/l.
- Autonetoil. Barbate. Calle Juan XXIII, 2. Precio: 1.604 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.719 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23, UE-2H, 1. Precio: 1.739 €/l.
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.749 €/l.
- Gacosur Jerez. Jerez de la Frontera. Calle Sudáfrica, 134. Precio: 1.789 €/l.
- Shell. El Puerto de Santa María. Polígono Industrial La Isleta, N-IV, km 654,7. Precio: 1.839 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2, Mesón Pancho. Precio: 1.839 €/l.
- Agla. Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: 1.850 €/l.
- Shell. Jerez de la Frontera. Carretera de Circunvalación, km 639,8. Precio: 1.869 €/l.
- Carrefour. Arcos de la Frontera. Carretera N-342, km 26,8. Precio: 1.879 €/l.
- SP. El Puerto de Santa María. Carretera CA-603, km 4,2. Precio: 1.879 €/l.
Diésel
- Suministros Mazo. Cádiz. Calle Marqués de Comillas, s/n. Precio: 1.648 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Europa, s/n. Precio: 1.659 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Sanlúcar. Precio: 1.659 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Fernando Portillo, s/n. Precio: 1.659 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.659 €/l.
- Petroprix. Jerez de la Frontera. Carretera Madrid-Cádiz, km 15. Precio: 1.659 €/l.
- Hemegas. Villamartín. Avenida Arcos, 55. Precio: 1.659 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija, km 6. Precio: 1.659 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Medina Sidonia, km 1, s/n. Precio: 1.659 €/l.
- Plenergy. Jerez de la Frontera. Carretera de Circunvalación, s/n. Precio: 1.659 €/l.
Precio de la gasolina hoy 18 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
Si vives en Málaga, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy:
Gasolina 95
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1.555 €/l.
- Aceites Los Romanes. Viñuela. Calle Corralón, 11. Precio: 1.555 €/l.
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.577 €/l.
- Lisboa Oil. Torre del Mar. Calle Angustias, 1. Precio: 1.583 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.589 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. Vélez-Málaga. Camino El Higueral, 28. Precio: 1.599 €/l.
- Petroprix. Vélez-Málaga. Avenida Rey Juan Carlos I, 5. Precio: 1.599 €/l.
- S.C.A. Ntra. Sra. de Monsalud. Alfarnate. Ejidillo, 25. Precio: 1.608 €/l.
- Distreax-22, S.L.. Vélez-Málaga. Calle Ignacio Zuloaga, 6. Precio: 1.609 €/l.
Gasolina 98
- ES Coloso Churriana. Málaga. Carretera Coín-Málaga, km 89. Precio: 1.725 €/l.
- Coloso. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1.725 €/l.
- Agla. Cerralba. Carretera de Cerralba, km 1. Precio: 1.755 €/l.
- Ninguno. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1.780 €/l.
- La Trocha. Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: 1.789 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.789 €/l.
- M3 Petróleos. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1.799 €/l.
- Lisboa Oil. Torre del Mar. Calle Angustias, 1. Precio: 1.823 €/l.
- Shell. Torremolinos. Calle de la Cruz, 68. Precio: 1.839 €/l.
- Galp. Málaga. Calle Herman Hesse, 5. Precio: 1.849 €/l.
Diésel
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.698 €/l.
- Aceites Los Romanes. Viñuela. Calle Corralón, 11. Precio: 1.715 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, Urbanización La Leala, parcelas 3 y 4. Precio: 1.715 €/l.
- Petroprix. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1.715 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: 1.715 €/l.
- Lisboa Oil. Torre del Mar. Calle Angustias, 1. Precio: 1.718 €/l.
- Agla. Pizarra. Carretera Subzona A-Álora. Precio: 1.728 €/l.
- Madese-Benamaína. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1.728 €/l.
- Ballenoil. Cártama. Sector UR-21, parcela 9. Precio: 1.729 €/l.
- S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1.729 €/l.
Precio de la gasolina hoy 18 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
En el caso de Córdoba, estas son las gasolineras más económicas para repostar hoy:
Gasolina 95
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.532 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.579 €/l.
- Ballenoil. La Carlota. Calle Ingeniería, 14. Precio: 1.579 €/l.
- Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n, junto al recinto ferial. Precio: 1.585 €/l.
- Plenergy. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1.585 €/l.
- Plenergy. Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1.585 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.588 €/l.
- Ballenoil. Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1.589 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.589 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.595 €/l.
Gasolina 98
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.649 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.649 €/l.
- Fueling. Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1.679 €/l.
- GPB. Peñarroya-Pueblonuevo. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1.689 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140, C.C. Eroski. Precio: 1.699 €/l.
- El Carmen. Posadas. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1.759 €/l.
- E.S. La Milana Agla. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.766 €/l.
- Q8. El Arrecife. Carretera N-IV, km 428. Precio: 1.779 €/l.
- M3 Petróleos. Puente Genil. Calle La Palmera, 18. Precio: 1.789 €/l.
- E.S. Las Cuevas. Villarrubia. Carretera Palma del Río, km 12,5. Precio: 1.804 €/l.
Diésel
- Estación de Servicio El Saladillo. Baena. Calle Juan Torrico Lomeña, 46. Precio: 1.659 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.672 €/l.
- Ballenoil. Villanueva de Córdoba. Calle Curtidores, Sector UI-3 Industrial, 66. Precio: 1.699 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.709 €/l.
- Santo Cristo. Monturque. Carretera Monturque-Moriles, km 1. Precio: 1.709 €/l.
- Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n, junto al recinto ferial. Precio: 1.715 €/l.
- Plenergy. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1.715 €/l.
- Plenergy. Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1.715 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.719 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.725 €/l.
Precio de la gasolina hoy 18 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Granada
Si vives en Granada, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy martes:
Gasolina 95
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a), km 0. Precio: 1.489 €/l.
- Plenergy. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.489 €/l.
- Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1.489 €/l.
- Petroprix. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.489 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.489 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1.489 €/l.
- GM Oil. Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1.519 €/l.
- Cosafra. Huétor Tájar. Carretera de Loja, km 0,6. Precio: 1.529 €/l.
- Petroprix. Huétor Tájar. Carretera Granada-Sevilla, km 68. Precio: 1.529 €/l.
- Gasolinera Granada La Palma. Carchuna. Carretera N-340, km 342. Precio: 1.539 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.629 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.709 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.709 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Carretera de Armilla, km 7. Precio: 1.709 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1.709 €/l.
- ASC Carburantes. Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: 1.709 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: 1.729 €/l.
- Fueling. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote, km 4. Precio: 1.729 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1.729 €/l.
- Tamoil. Granada. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1.749 €/l.
Diésel
- Plenergy. Armilla. Avenida Cristóbal Colón, 0. Precio: 1.599 €/l.
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a), km 0. Precio: 1.649 €/l.
- Plenergy. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.649 €/l.
- Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1.649 €/l.
- Petroprix. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.649 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.649 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1.649 €/l.
- Cosafra. Huétor Tájar. Carretera de Loja, km 0,6. Precio: 1.669 €/l.
- Petroprix. Huétor Tájar. Carretera Granada-Sevilla, km 68. Precio: 1.669 €/l.
- Gasolinera Granada La Palma. Carchuna. Carretera N-340, km 342. Precio: 1.673 €/l.
Con todos los datos obtenidos, ya podemos hacernos una idea de dónde repostar hoy martes en las principales ciudades andaluzas pero si deseas hacer consulta de otra ciudad, o en otro momento, puedes entrar en el Geoportal y ver precios actualizados tanto en forma de listado como en forma de mapa como este que ves ahora, a modo de ejemplo, de Sevilla.