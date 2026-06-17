Qué patético es el PSOE para vender como un triunfo que Zapatero conserve el pasaporte

Cuando el PSOE tiene que lanzarse a celebrar que el juez Calama no le haya impuesto medidas cautelares a José Luis Rodríguez Zapatero, obviando que el magistrado mantiene intactos todos y cada uno de los indicios delictivos que han derivado en su múltiple imputación, es que el partido del Gobierno ha perdido el sentido de la realidad. Porque la comparecencia ante el juez del expresidente socialista del Gobierno ha reafirmado las sospechas del magistrado de que Zapatero estaba en el vértice de una trama de influencias cuya finalidad era «la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra». Organización criminal, blanqueo, fraude fiscal y contrabando son los otros delitos que penden sobre el ex presidente del Gobierno. Zapatero, en consecuencia, no ha conseguido despejar los «indicios de criminalidad» tras tres horas de declaración.

Y, sin embargo, el PSOE se ha agarrado de forma patética al hecho de que Zapatero mantenga su pasaporte. O sea, el partido de Gobierno reafirma su confianza plena en un poliimputado por gravísimos delitos, nada que ver con el trato que dispensó a José Luis Ábalos, al que suspendió de militancia. Está claro que si Ferraz hiciera lo mismo con el expresidente, se quedaría sin su referente moral y también sin relato, razón por la que han decidido abrazarse a su figura en un gesto que revela el grado de impotencia que existe en las huestes socialistas. Zapatero no aportó prueba documental alguna que hiciera cambiar de opinión al juez y, en relación con las joyas, pidió tiempo para justificar su procedencia. Por lo demás, nada, lo que significa que su horizonte penal se complica cada día que pasa. Lo más revelador, en todo caso, es que el PSOE respire por el mero hecho de que el juez Calama no le haya impuesto medidas cautelares. Qué patético consuelo.