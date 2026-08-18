John Lennon dejó su huella en este pueblo andaluz: aquí escribió un éxito de The Beatles y hoy una estatua lo recuerda

Almería fue durante una buena parte del siglo XX uno de los platos de cine más famosos. No era extraño encontrar cámaras y equipos de rodaje entre sus paisajes desérticos o junto a la costa, especialmente durante los años 60, cuando numerosas producciones extranjeras escogieron la provincia como escenario. Algunas dejaron imágenes reconocibles; otras, historias que todavía hoy forman parte de la memoria de la ciudad y una de ellas en concreto, comenzó en 1966, durante el rodaje de How I Won the War (Cómo gané la guerra), de Richard Lester.

El reparto incluía a un actor que difícilmente podía pasar inadvertido por las calles almerienses. No porque fuera especialmente conocido por su trabajo delante de una cámara, sino porque para entonces ya formaba parte del grupo musical más famoso del momento. Era John Lennon, que permaneció alrededor de seis semanas en la provincia. Lennon pasó parte de aquel tiempo en el Cortijo de Santa Isabel, hoy convertido en la Casa del Cine. Allí, lejos de Liverpool y entre una jornada de rodaje y la siguiente, empezó a dar forma a Strawberry Fields Forever. La canción recuperaba recuerdos de su infancia y terminaría convirtiéndose en uno de los grandes temas de The Beatles. Aquellas semanas dejaron una curiosa relación entre el músico y Almería que la ciudad todavía recuerda, incluso con una estatua de bronce dedicada al artista.

John Lennon dejó su huella en este pueblo andaluz

La presencia de Lennon en Almería se explica por el cine. Richard Lester estaba rodando How I Won the War y eligió diferentes localizaciones de la provincia para la película. Lennon interpretaba al soldado Gripweed y durante aquellas semanas lo de ser una estrella mundial de la música por las jornadas de grabación en tierras almerienses. Y en los ratos que dejaba el rodaje comenzó a trabajar en Strawberry Fields Forever, que hacia alusión a un hogar infantil del Ejército de Salvación situado cerca de la zona de Liverpool en la que Lennon había crecido. De niño acudía a las fiestas que se organizaban allí y aquel lugar quedó unido a sus recuerdos. De alguna manera, esas imágenes reaparecieron años después mientras estaba en España. Lennon comenzó a escribir la canción en Almería y continuó trabajando en ella posteriormente. The Beatles la grabaron en los estudios de Abbey Road y terminó publicándose en febrero de 1967 junto a Penny Lane, de Paul McCartney.

El lugar donde vivió Lennon se puede visitar

El Cortijo de Santa Isabel, donde se alojó durante parte del rodaje, y que es hoy la Casa del Cine permite asomarse a aquellos años en los que era habitual cruzarse en la provincia con actores y equipos llegados de distintos países. Y como era de esperar, la estancia del músico británico tiene su propio espacio. En concreto, hay una estatua que le representa sentado con su guitarra y que está cerca de los lugares que mejor explican el pasado de Almería: la Alcazaba. Su construcción comenzó en el siglo X y desde su posición elevada todavía se distinguen buena parte de la capital y el Mediterráneo. Murallas, patios y jardines forman parte de un conjunto que merece por sí solo detenerse unas horas en la ciudad.

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De la Alcazaba a las playas de Cabo de Gata

También merece una visita la Catedral de la Encarnación, cuyo aspecto fortificado responde a una necesidad histórica. Además de cumplir una función religiosa, sus gruesos muros debían servir de protección frente a los ataques que sufría la costa.Muy distinta es la visita a los Refugios de la Guerra Civil, proyectados por el arquitecto Guillermo Langle. La extensa red subterránea fue construida para proteger a la población durante los bombardeos y parte de ella puede recorrerse en la actualidad.

Y más allá de la capital se encuentra otro de los grandes motivos para viajar a esta provincia que no es otro que el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Su paisaje volcánico y su costa albergan playas tan conocidas como Mónsul y Los Genoveses, además de calas y rincones que mantienen buena parte de su aspecto natural. A todo ello se suma una costumbre especialmente asociada a Almería: salir de tapas. La ciudad conserva la tradición de acompañar la bebida con una tapa, mientras que su cocina aprovecha los productos de la huerta y el pescado procedente del Mediterráneo.

Pero la historia de Lennon continúa siendo difícil de encontrar en otro destino. Llegó a Almería para rodar una película y terminó comenzando allí una de las canciones más famosas de The Beatles. El Cortijo de Santa Isabel y la estatua que hoy lo recuerda permiten seguir las pistas de aquellas semanas en las que el cine llevó al músico hasta Andalucía y Almería acabó entrando también en la historia de la música.