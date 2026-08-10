El día 10 de agosto de 2026 se presenta con un cielo con intervalos nubosos en toda la provincia de Barcelona. Las temperaturas se mantendrán relativamente estables, aunque se prevé un ligero descenso de las máximas, alcanzando niveles notablemente altos en el interior. El viento será flojo y variable por la mañana, ramificándose a este en el litoral y sur en el interior. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 10 de agosto

Barcelona: cielo despejado y calor intenso

El cielo de Barcelona se despereza lento esta mañana, ofreciendo un lienzo azul salpicado de nubes que, a lo largo del día, se mantendrán en un baile suave y ligero. Con temperaturas que rondan los 26 grados al amanecer y alcanzan un máximo de 32, el ambiente comenzará a caldearse, aunque el viento, soplando de forma moderada a 15 km/h, proporcionará un respiro agradable. Sin riesgo de lluvia a la vista, el día se desenvolerá sin interrupciones.

Ya por la tarde, el sol se mostrará en todo su esplendor hasta caer tras el horizonte a las 20:57, dejando un rastro cálido que invita a disfrutar de las terrazas. A pesar de la brisa que se mantendrá presente, será una jornada con una sensación térmica que podría alcanzar hasta los 39 grados, enmarcando un entorno que, aunque libre de precipitaciones, presentará altos niveles de humedad. Así, el ambiente podría volverse algo pesado a medida que caiga la noche, pero la ausencia de lluvia permitirá que la ciudad vibre con su energía habitual.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielo gris con lluvias sorpresivas

Las primeras luces del día en L’ Hospitalet de Llobregat se cuelan entre las nubes, anunciando un tiempo inestable que promete alterar la tranquilidad habitual. A medida que avanza la mañana, el cielo se presenta gris y pesado, reflejando la llegada de rachas de viento que alcanzarán hasta 20 km/h, generando una sensación de frescura a pesar de las temperaturas que oscilarán entre los 24 y 33 grados.

El contraste será evidente en las horas siguientes; aunque la mañana comienza sin lluvia, la tarde traerá una descarga inesperada de agua, con una humedad relativa que podría llegar al 100%. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas, superando los 30 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea inferior a la esperada. Es un buen día para llevar un paraguas y estar preparado para cualquier eventualidad.

Ambiente caluroso con brisa marina en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo parcialmente nublado y temperaturas suaves que rondan los 26 grados. La brisa marina, con una velocidad de 20 km/h, aportará frescura, aunque la sensación térmica podría alcanzar hasta los 39 grados, lo que hará que el ambiente se sienta un tanto pesado. A medida que avance la jornada, el cielo permanecerá similar y las temperaturas se irán elevando hasta alcanzar los 32 grados por la tarde, ideal para disfrutar del aire libre, ya que no se esperan lluvias.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la humedad alcanzará valores altos, con un mínimo del 65% y un máximo del 100%, lo que podría hacer que el calor se sienta más intenso. A lo largo del día, con un total de más de 14 horas de luz, la tarde ofrecerá un ambiente caluroso, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 29 grados antes de descender a unos 27 grados por la noche, cuando el cielo seguirá mostrando algunas nubes.

Ambiente estable con nubes suaves en Sabadell

El tiempo se presenta estable a lo largo del día, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y los 35 grados. Las nubes serán moderadas, pero no se prevén lluvias significativas, con solo algunas posibilidades muy leves en la tarde-noche. El viento soplará de manera suave, aportando un ligero frescor en cualquier actividad que se realice al aire libre.

Es un buen momento para disfrutar de un paseo por la ciudad o un café en una terraza, ya que el ambiente resultará agradable y perfecto para las actividades cotidianas. Así que, ¡a aprovechar este lindo día!