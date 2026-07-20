El presidente de Plus Ultra confirma al juez la llamada de Zapatero asesorándole durante 11 minutos que destapó OKDIARIO

El empresario Julio Martínez Sola, vicepresidente ejecutivo de Plus Ultra Líneas Aéreas, ha confirmado ante la Audiencia Nacional que recibió una llamada de José Luis Rodríguez Zapatero el 30 de abril de 2020 para asesorarle sobre cómo lograr ayuda pública para la aerolínea en plena crisis del Covid-19.

Según el escrito presentado por su defensa, la conversación, procedente de un número oculto, tal como adelantó OKDIARIO, se prolongó «aproximadamente 10 minutos», en la que el ex presidente del Gobierno le indicó que «su intervención podría ser de ayuda» y que «haría las gestiones oportunas».

El documento, fechado este lunes 20 de julio de 2026, recoge que la comunicación se produjo un día después de que Martínez Sola contactara por primera vez, vía WhatsApp, con Manuel Fajardo –hijo de un senador del PSOE y hombre fuerte en Venezuela–, intermediario que le había puesto sobre la pista de que el ex presidente «podría ayudarle».

En la llamada, Martínez Sola realizó «una breve exposición» sobre la delicada situación financiera de la compañía y «la necesidad de acceder a un crédito ICO». Zapatero, según el relato, le trasladó que a partir de ese momento las comunicaciones se mantendrían con una persona de su confianza: Julio Martínez Martínez.

El empresario no llegaría a conocer en persona al ex presidente hasta 2024, en el hotel Santo Mauro de Madrid, aunque tuvo constancia de que estaba detrás de las gestiones «por referencias de personas cercanas e intermediarios».

El escrito precisa que en aquella primera conversación telefónica «no habló nada de honorarios, ni tampoco solicitó nada a cambio de sus gestiones». Sin embargo, semanas después, un intercambio de WhatsApp entre Rodolfo Reyes y Roberto Roselli, entonces director financiero de la compañía, reveló que sí existía una contraprestación económica prevista. «Pues ya le dijo a Julio que montaron su finance boutique», escribió Roselli el 18 de mayo de 2020.

«Así que por [ahí] vendrá la mordida», añadió, en una conversación que la defensa reconoce que «refleja fielmente» lo que se comunicó a Martínez Sola.

Pagos por gestión

El escrito detalla que esa componenda se materializó primero mediante un contrato de asesoramiento firmado el 30 de julio de 2020 entre la sociedad Análisis Relevante, vinculada a Martínez Martínez, y Plus Ultra, por 5.000 euros mensuales más IVA.

Posteriormente, en enero de 2021, se pactó una nueva fórmula: un 1% de la ayuda pública finalmente concedida, lo que ascendería a unos 641.300 euros.

Aunque ese segundo contrato, atribuido a la sociedad Idella Consulenza Estratégica, no llegó a firmarse formalmente, la defensa admite que Plus Ultra sí abonó ese porcentaje mediante pagos fraccionados a tres sociedades distintas —Análisis Relevante, Voli Analítica e IoT Domotic Europe—, además de 46 billetes de avión en clase business valorados en 69.000 euros. El total, según el propio escrito, ascendió a 527.417 euros, «que materialmente supone el 1% acordado». OKDIARIO ya publicó que hacían viajes de lujo que completaban la mordida millonaria.

En otro pasaje del escrito remitido a la Audiencia se cita el célebre mensaje en el que informan a Zapatero de «Estos son los vuelos autorizados» de Plus Ultra. A lo que el ex líder del PSOE responde a Julio Martínez Martínez: «En tiempo y forma, exitosa gestión». Se trata de la prueba clave de que Zapatero sí impulsaba gestiones a favor de Plus Ultra en Venezuela.

Informes «inciertos»

El escrito reconoce, además, que los conceptos que figuran en las facturas eran, literalmente, «inciertos»: mencionan «elaboración de informe» o «gestión de vuelos Madrid-Caracas», pese a que, según el propio texto, «no existió tal informe» o su materialidad «era irrelevante para Plus Ultra y simplemente encubridora».

El 9 de marzo de 2021, el Consejo de Ministros autorizó finalmente la ayuda pública de 53 millones de euros a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee). El primer tramo, de 19 millones, se desembolsó el 18 de marzo; el segundo, de 34 millones, llegó el 10 de agosto de ese mismo año.

Plus Ultra Líneas Aéreas fue fundada en 2011 por Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, y obtuvo su certificado de operador aéreo en julio de 2015. En 2017, un grupo de inversores venezolanos liderado por Rodolfo Reyes Rojas tomó el control accionarial de la compañía a través de la sociedad Snip Aviation, hasta alcanzar un 64% del capital.

El rescate concedido por la SEPI en 2021 desató una intensa polémica política y mediática por la vinculación de Zapatero con los accionistas venezolanos de la aerolínea, ya investigada por la Audiencia Nacional en el marco del caso que instruye José Luis Calama.

Denuncia penal en la cúpula

En octubre de 2025, tras la salida de Reyes y su esposa Aurora López del accionariado, Plus Ultra emprendió acciones penales contra Reyes y el también ex consejero Raif El Arigie en Venezuela, por presunta apropiación de fondos y falsificación de documentos mercantiles.

El escrito presentado insiste en que la aerolínea «no es una sociedad dedicada al delito», sino «una compañía en funcionamiento que cometió errores fruto de una coyuntura económica adversa», y recuerda que factura ya 215,7 millones de euros y da empleo a 679 personas.

La confirmación judicial de la llamada de Zapatero, sin embargo, sitúa de nuevo al ex presidente en el centro de una trama en la que, según sus propios protagonistas, «así vendrá la mordida» dejó de ser una sospecha para convertirse en un pago documentado, factura a factura, durante casi cinco años.