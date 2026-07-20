Los expertos coinciden: 7 síntomas físicos de que tienes el cortisol alto y tu cuerpo ha entrado en ‘modo supervivencia’

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Esto es algo que le ocurre a cientos de miles de personas en España: tener un cortisol alto por el estilo de vida. Esta hormona del estrés, cuando se desequilibra, hace que el cuerpo entre en modo alerta y aparezcan síntomas como aumento de peso en la zona abdominal, fatiga, alteraciones en la piel o incluso pérdida de memoria. Esto se puede regular de forma natural, como una rutina de horas de sueño recomendadas y una vida saludable en lo físico y alimentación. Consulta en este artículo todo lo que debe saber sobre los síntomas que aparecen cuando tienes el cortisol alto.

El cortisol es la famosa hormona del estrés que se libera como consecuencia de este estado y de un nivel bajo de glucosa en la sangre. Su función dentro del organismo es la de incrementar el nivel de azúcar en sangre, mantener la presión arterial, suprimir el sistema inmunológico y ayudar al metabolismo de las grasas, proteínas y carbohidratos. Este término se ha asociado de forma negativa al estrés, cansancio crónico y la dificultad de las personas a la hora de perder peso. Cuando este equilibrio se rompe, el cerebro entra en modo supervivencia y este estado de alerta se manifiesta en síntomas físicos como fatiga, aumento de peso, alteraciones en la piel, tensión muscular, problemas digestivos o incluso despertares nocturnos.

«El cortisol es una hormona esteroidea, específicamente un glucocorticoide, que se produce en las glándulas suprarrenales, unos pequeños órganos situados encima de cada riñón. Su liberación está orquestada por un sistema de comunicación muy preciso entre el cerebro (el hipotálamo y la hipófisis) y las propias glándulas. Cuando el cerebro detecta una situación de amenaza o una necesidad metabólica, envía una señal para que el cortisol pase al torrente sanguíneo y actúe en casi todos los tejidos del cuerpo», informan sobre el cortisol en un artículo publicado por la página web de Clínica Asturias.

Así que la función principal del cortisol es preparar al organismo para la acción. Los médicos de esta clínica ponen como ejemplo los procesos de ayuno que tan de moda están últimamente. «En periodos de ayuno o de esfuerzo físico, el cortisol estimula la producción de glucosa en el hígado para que el cerebro y los músculos no se queden sin combustible. Sin esta función, sufriríamos caídas de azúcar constantes y falta de energía vital», señalan.

Síntomas del cortisol elevado

Hipercortisolismo. Así se denomina cuando una persona tiene índices de cortisol elevados de forma perenne. Este exceso crónico se conoce como síndrome de Cushing, que, según los expertos, es «una condición médica que requiere tratamiento especializado y que suele deberse a tumores benignos en la hipófisis o en las glándulas suprarrenales, o al uso prolongado de medicamentos corticoides». Lo habitual es que la mayoría de las personas tengan episodios frecuentes de cortisol alto debido al estilo de vida, y se puede manifestar con los siguientes síntomas:

Redistribución de la grasa corporal: más peso en abdomen y cuello, mientras que los brazos y piernas quedan más finos.

Alteraciones en la piel: presencia de hematomas con facilidad en abdomen y muslos.

Falta de fuerza.

Cicatrización lenta.

Tensión arterial elevada.

Dificultad para concentrarse.

Irritabilidad y ansiedad permanente.

Por su parte, cuando el cuerpo presenta niveles muy bajos de cortisol, pueden aparecer síntomas como la fatiga extrema, hipotensión, pérdida de peso y apetito, oscurecimiento de la piel y antojo de sal.