La bebida que recomiendan los expertos para bajar el cortisol, reducir inflamación y quemar grasa

La búsqueda de alternativas naturales para bajar de peso ha llevado a muchas a interesarse por bebidas funcionales que prometen resultados rápidos y visibles. La bebida que recomiendan los expertos, a base de chía, piña, jengibre, canela y limón, ha ganado popularidad por sus beneficios al bajar el cortisol, quemar grasa, reducir la inflamación y favorecer un abdomen más plano. Según la plataforma Aprende Remedios, esta bebida combina ingredientes con propiedades digestivas, antioxidantes y saciantes, lo que la convierte en una opción atractiva dentro de hábitos saludables orientados al control del peso corporal.

Además de su sencillez en la preparación, este tipo de bebida destaca por integrar componentes naturales que actúan de manera complementaria en el organismo. La piña, rica en bromelina, contribuye a mejorar la digestión y reducir la hinchazón, mientras que la chía aporta fibra soluble que favorece la saciedad. Por su parte, el jengibre contiene gingerol, un compuesto con efectos antiinflamatorios, y la canela ayuda a estabilizar los niveles de azúcar en sangre. Según WebMD y Medicover Hospitals, estos ingredientes pueden tener beneficios digestivos y metabólicos si se incorporan dentro de una alimentación equilibrada, aunque no sustituyen hábitos fundamentales como una dieta variada y la actividad física regular.

¿Qué bebida natural se recomienda para quemar grasa?

La bebida recomendada consiste en una mezcla de piña, chía, jengibre, limón, canela y, opcionalmente, una pizca de pimienta negra. Esta combinación no solo resulta refrescante, sino que también ofrece propiedades que pueden contribuir al bienestar digestivo y al control del peso.

Según Aprende Remedios, la clave está en no colar la preparación, ya que la fibra presente en la chía y la piña cumple un papel fundamental en el funcionamiento intestinal.

Para prepararla, se necesitan dos rodajas de piña cortadas en trozos pequeños, una cucharada de semillas de chía, un poco de jengibre fresco rallado, jugo de limón, una pizca de canela y, opcionalmente, pimienta negra.

«Se licúan todos los ingredientes y se deja reposar durante al menos una hora para que la chía libere su mucílago, una sustancia gelatinosa rica en fibra soluble», mencionan los especialistas.

¿Cuáles son los beneficios de la chía y la piña para bajar peso?

Las semillas de chía son consideradas un superalimento debido a su alto contenido de fibra, proteínas y ácidos grasos saludables. Según la nutricionista Dani Velázquez, su consumo ayuda a generar saciedad, lo que puede reducir la ingesta calórica diaria. Además, Medicover Hospitals señala que la chía absorbe agua y se expande en el estómago, prolongando la sensación de saciedad y facilitando el control del apetito.

La piña, por su parte, contiene bromelina, una enzima que ayuda a descomponer las proteínas en el sistema digestivo. Expertos de WebMD destacan que esta sustancia también posee propiedades antibacterianas y antiinflamatorias, lo que puede favorecer la salud intestinal y reducir molestias como gases o hinchazón. «Esta combinación de efectos contribuye a una sensación de ligereza y a la reducción del volumen abdominal», explican.

Cada ingrediente de esta bebida cumple una función específica que, en conjunto, puede potenciar sus beneficios. El mucílago de la chía actúa como una fibra que ayuda a regular el tránsito intestinal y a disminuir la absorción de grasas.

El jengibre, gracias al gingerol, contribuye a relajar los músculos intestinales y facilitar la expulsión de gases, lo que puede generar un efecto visual de abdomen más plano en poco tiempo.

Por otro lado, la canela ayuda a estabilizar los niveles de glucosa en sangre, evitando antojos de alimentos dulces. Desde Aprende Remedios mencionan que la pimienta negra puede mejorar la absorción de nutrientes gracias a la piperina, lo que potencia el efecto de otros ingredientes como el jengibre.

¿Cuál es el mejor momento para consumir esta bebida?

El momento de consumo puede influir en los resultados. Según Medicover Hospitals, tomar esta bebida por la mañana puede ayudar a activar el metabolismo y proporcionar energía para el resto del día.

También se recomienda consumirla aproximadamente 30 minutos antes de las comidas principales, ya que esto favorece la saciedad y puede evitar el exceso de ingesta. Otra opción es ingerirla por la noche, lo que puede contribuir a mantener estables los niveles de azúcar en sangre durante el descanso.

Sin embargo, es importante tener en cuenta la tolerancia individual, especialmente en personas con sensibilidad digestiva o problemas como gastritis, ya que algunos ingredientes pueden resultar irritantes si se consumen en ayunas.

Aunque esta bebida puede aportar beneficios interesantes, es fundamental entender que no se trata de una solución milagrosa para perder grasa. La pérdida de peso real y sostenible depende de un conjunto de hábitos, entre ellos una alimentación equilibrada, actividad física regular y un descanso adecuado.

Según Aprende Remedios, es posible notar una reducción de volumen en pocos días debido al efecto diurético de sus ingredientes. Asimismo, no se recomienda colar la bebida, ya que esto eliminaría gran parte de su contenido de fibra, reduciendo sus efectos positivos. También es importante prestar atención a posibles efectos secundarios, como la acidez estomacal, especialmente en personas sensibles al jengibre o al limón.