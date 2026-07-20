Nelson Mandela, expresidente de Sudáfrica: «No juzgo a las personas por sus éxitos, sino por las veces que se levantan después de haber caído»

«No juzgo a las personas por sus éxitos, sino por las veces que se levantan después de haber caído». Esta gran frase de Nelson Mandela resume una filosofía de vida basada en la perseverancia y la capacidad de superar las adversidades. Más allá de los logros o del reconocimiento público, el líder sudafricano defendía que el verdadero valor de una persona se mide por su fortaleza para levantarse tras los fracasos. Un mensaje que continúa inspirando a millones de personas y que refleja fielmente su propia historia de sacrificio y superación.

Una vida de resistencia

Pocas figuras representan mejor la resiliencia que Nelson Mandela. Durante su lucha contra el régimen del apartheid en Sudáfrica, pasó 27 años en prisión, gran parte de ellos en la cárcel de Robben Island. Lejos de abandonar sus ideales, aprovechó ese tiempo para fortalecer su compromiso con la libertad, la igualdad y la reconciliación entre todos los sudafricanos. Tras recuperar la libertad en 1990, lideró una transición pacífica que culminó con las primeras elecciones democráticas del país y su elección como presidente en 1994. En 1993 recibió el Premio Nobel de la Paz por su papel en el fin del apartheid.

Su trayectoria demuestra que el fracaso o la derrota no son el final del camino, sino etapas que pueden fortalecer el carácter cuando se afrontan con determinación y esperanza.

El éxito no define a alguien

La frase de Mandela invita a replantear la forma en la que se mide el éxito. En lugar de valorar únicamente los triunfos visibles, pone el foco en la capacidad de levantarse después de cada caída. Esta idea coincide con las conclusiones de numerosos estudios sobre resiliencia, que señalan que las personas capaces de adaptarse a las dificultades desarrollan mayores recursos emocionales para afrontar nuevos desafíos.

Los psicólogos explican que superar una adversidad fortalece la confianza, mejora la capacidad para resolver problemas y favorece una actitud más flexible frente a los cambios. En este sentido, los errores dejan de entenderse como fracasos definitivos para convertirse en oportunidades de aprendizaje y crecimiento personal.

Más de una década después de su fallecimiento, el legado de Nelson Mandela permanece intacto. Su historia demuestra que una persona no queda definida por las veces que cae, sino por la determinación con la que decide levantarse y seguir adelante. Una lección universal que continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo.