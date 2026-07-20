¿Cuándo es la Velada del Año VI? Horario y dónde ver el evento de Ibai Llanos

El influencer Ibai Llanos repetirá este sábado 25 de julio en el Estadio de La Cartuja (Sevilla) otra edición de su ya famosa velada de boxeo, donde influencers, youtubers, periodistas reconocidos e incluso cantantes de habla hispana participan en ella. Velada de boxeo donde los protagonistas cuentan con unos meses (algunos cuentan con más experiencia) para prepararse para su pelea correspondiente, que sigue las reglas de boxeo amateur.

El atractivo del evento no se centra en la calidad de las peleas, sino en el morbo de ver a personajes del mundo de internet pelearse dentro de un ring. Los participantes documentan gráficamente su progreso desde cero en el boxeo y lo van subiendo a sus redes. Dentro de estos videos, caldean el ambiente de sus peleas para darles emoción, agregándoles una narrativa al combate que enganche al espectador.

La Velada del Año VI tiene previsto seguir rompiendo récords de audiencias, con los combates que ha conseguido emparejar el influencer español y donde se suman actuaciones musicales de primer nivel con nombres como Anuel, Bad Gyal, Juanes o Yandel. El récord de audiencia actual se sitúa en la pasada edición, donde consiguieron un pico de 9,33 millones de espectadores a través de la plataforma Twitch.

¿Cuándo son las peleas de la Velada del Año?

La hora oficial de la emisión comienza a las 19:00 horas (horario peninsular español), momento donde arrancará el pre-show y la alfombra del año. El inicio de los espectáculos musicales principales y combates está previsto para las 21:00 horas de España.

¿Dónde se puede ver la Velada del Año VI?

La retransmisión del evento se podrá seguir de forma totalmente gratuita desde los canales oficiales de Twitch y YouTube de Ibai Llanos.

¿Quién pelea en la Velada del Año VI?

El evento cuenta con un total de 10 combates, 5 de ellos masculinos y 5 femeninos.

El gran combate de la noche y el combate estelar se celebrará en torno a las 01:30 horas de la madrugada, donde se enfrentarán los famosos streamers Illojuan y Thegrefg. El resto de combates que se sucederán a lo largo de la noche serán:

Yo soy Plex – Fernanfloo.

ByViruZz – Gero Arias.

Lit Killah – Kid Keo.

Edu Aguirre – Gaston Edul.

Samy Rivers – RoRo.

Marta Díaz – Tatiana Kaer.

Alondrissa – Angie Velasco.

Clesss – Natalia MX.

Fabia Sevillano – La Parce.