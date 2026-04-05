Quién es Lit Killah: su edad, su nombre real, a qué se dedica y todo sobre el peleador de La Velada del Año 6

El nombre de Lit Killah se ha convertido en uno de los más reconocidos dentro de la música latinoamericana en los últimos años. Con millones de seguidores y una carrera consolidada en la industria musical, el joven argentino dará ahora un paso inesperado al subirse al ring en uno de los eventos más mediáticos de internet. Su participación en La Velada del Año VI ha despertado una enorme expectación entre fans de la música.

Detrás del nombre artístico se encuentra Mauro Román Monzón, nacido en Argentina y actualmente con 25 años. Su trayectoria es la historia de un joven que comenzó improvisando rap en plazas del conurbano bonaerense y terminó recorriendo escenarios internacionales gracias a su talento y constancia.

Ahora, además de músico, se prepara para protagonizar uno de los combates más comentados del evento organizado por el streamer Ibai Llanos.

El talento de Lit Killah

La relación de Lit Killah con la música comenzó cuando todavía era adolescente. Como muchos jóvenes de su generación, descubrió el rap escuchando a referentes internacionales, entre ellos el tema que unía a Eminem con 50 Cent, una canción que despertó su interés por el género y lo empujó a empezar a escribir sus propios versos.

Su primera escuela fue la calle. En las plazas del partido de La Matanza se celebraban competiciones informales de freestyle, conocidas como riñas de gallo, donde los participantes improvisaban rimas frente a otros jóvenes. Aquellas batallas se convirtieron en el lugar donde Mauro empezó a desarrollar su rapidez mental y su capacidad para improvisar.

A los 17 años tomó una decisión que marcaría su carrera. Se subió a un colectivo desde su barrio rumbo a Parque Rivadavia para participar en el semillero de freestylers conocido como El Quinto Escalón. Ese encuentro se había convertido en uno de los epicentros del movimiento urbano argentino, y allí coincidió con varios artistas que más tarde dominarían la escena.

¿Por qué se llama así?

Con el paso del tiempo, Mauro Monzón entendió que necesitaba una identidad artística clara. Así nació el nombre Lit Killah, una elección curiosa que, según ha contado en varias ocasiones, surgió de forma bastante casual.

El artista buscaba un apodo breve, fácil de recordar y que sonara llamativo. Tras probar distintas opciones, terminó recurriendo al traductor de Google, donde encontró la combinación que finalmente adoptaría. El significado exacto del nombre no fue lo que más influyó en su decisión, lo que realmente buscaba era un alias que resultara potente y fácil de pronunciar para el público.

Bajo esa identidad comenzó a publicar sus primeras canciones y colaboraciones, que rápidamente empezaron a circular en plataformas digitales. Su crecimiento llamó la atención de la industria discográfica y lo convirtió en uno de los primeros artistas de la nueva ola del trap argentino en firmar con una gran compañía.

Ese acuerdo llegó con Warner Music Group, lo que supuso un salto importante para su carrera. A partir de ese momento, Lit Killah amplió su repertorio musical y comenzó a experimentar con distintos estilos dentro del género urbano.

La infancia de Lit Killah

Detrás del éxito actual hay una historia marcada por el esfuerzo familiar. Mauro Monzón creció en un barrio humilde de González Catán, en una casa sencilla donde la presencia de los perros era constante. Su familia tenía varios animales y el propio artista ha recordado en entrevistas que el hogar estaba lleno de ladridos y carreras.

En aquella vivienda no había portón en la entrada, lo que provocaba situaciones caóticas cada vez que una motocicleta pasaba por la calle y los perros salían corriendo detrás.

El propio Lit Killah ha contado que una grieta en una de las paredes de la casa funcionaba para él como una especie de ventana improvisada desde la que observaba el patio. Esos recuerdos, lejos de desaparecer con el éxito, forman parte de la historia personal que el artista suele evocar cuando habla de sus orígenes.

Sus padres desempeñaron trabajos exigentes durante años. Su padre fue empleado en un frigorífico durante más de dos décadas, mientras que su madre dedicaba largas jornadas al cuidado de un niño con discapacidad. Aquella rutina laboral, marcada por horarios duros y sacrificios, influyó profundamente en la mentalidad del joven músico.

La Velada del Año VI

Ahora, Lit Killah se enfrenta a un nuevo desafío fuera de los escenarios musicales. El artista argentino participará en La Velada del Año VI, donde se medirá en un combate con el rapero español Kidd Keo.

La pelea ha generado gran interés porque será la primera vez que dos cantantes se enfrenten en el ring dentro de este evento, que en ediciones anteriores solía reservar los combates para creadores de contenido y streamers. En esta ocasión, la organización ha apostado por introducir una rivalidad entre artistas de la escena musical.

Durante las semanas previas al combate, ambos luchadores han protagonizado intercambios de mensajes y comentarios que han alimentado la expectación entre sus seguidores. Esa tensión previa forma parte del espectáculo que rodea un evento que cada año reúne a millones de espectadores en directo a través de internet.