Revolución en el equipo de ‘Y ahora Sonsoles’ al estar cerca del Papa: «¡Lo hemos conseguido!»

Una de las citas más importantes de la visita del Papa León XIV a Madrid ha tenido lugar este lunes 8 de junio, cuando se ha encontrado con 80.000 personas en el estadio Santiago Bernabéu. Todos los medios de comunicación estaban atentos al evento y desde Y ahora Sonsoles se ha vivido un momento muy intenso cuando la colaboradora del programa de Antena 3 tuvo al Pontífice a pocos metros y le pidió un favor.

La presencia de León XIV en Madrid entra ya en su recta final tras varios días marcados por una intensa actividad pública y una notable movilización ciudadana. La visita del Pontífice ha convertido la capital en el centro de atención internacional, reuniendo a fieles, representantes institucionales y visitantes llegados de distintos puntos de España y del extranjero.

Entre las citas más significativas del pontífice destaca su discurso ante el Congreso de los Diputados, la misa del Corpus en Cibeles o el acto del lunes 8 de junio en el estadio Santiago Bernabéu. Un evento al que han acudido más de 80.000 fieles.

Y ahora Sonsoles ha acudido a la entrada en directo del Papa al estadio y a la primera actuación de la tarde. Han sido Daniel Diges, David Bustamante y Diana Navarro los que han recibido a León XIV cantando Alza la mirada el himno de su visita en España.

En plató, Sonsoles Ónega, al ver el rostro de León XIV, ha dicho: «Se le ve profundamente satisfecho».

Antes, la colaboradora habitual de Y ahora Sonsoles, Pilar Vidal, se ha convertido en reportera para desplazarse hasta el exterior de la Nunciatura Apostólica. Cuando el Papa iba hacia la Almudena, la periodista se ha puesto a gritar muy emocionada: «¡Ahora sí que viene! Y detrás una furgoneta».

Desde el plató, Ónega intentaba calmar los ánimos: «Tranquilidad. Es que lo estamos viviendo con una intensidad que yo no puedo». Pero mientras, Vidal no paraba de gritar: «¡Santo Padre! ¡Es que lo vamos a tener delante, Sonsoles! ¡Míralo!»

Hay que destacar que, minutos antes, Vidal sostuvo a un bebé, José María; la periodista pidió a gritos al Papa que bendijera a la criatura.

«Santo Padre, ¿está feliz en España?», le ha gritado Vidal al Pontífice, ante lo que el Papa ha levantado el pulgar hacia arriba, algo que ha emocionado profundamente a la periodista: «¿Lo habéis visto? Ha dicho que está feliz en España».

En plató, Sonsoles Ónega celebraba las imágenes: «¡Lo hemos conseguido!», ha exclamado mientras el plató entero aplaudía.