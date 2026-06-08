Antena 3

Revolución en el equipo de ‘Y ahora Sonsoles’ al estar cerca del Papa: «¡Lo hemos conseguido!»

La periodista Pilar Vidal enloquece al ver al Pontóifice

Sonsoles Papa
Pantallazo del programa 'Y ahora, Sonsoles' (Antena 3).

Una de las citas más importantes de la visita del Papa León XIV a Madrid ha tenido lugar este lunes 8 de junio, cuando se ha encontrado con 80.000 personas en el estadio Santiago Bernabéu. Todos los medios de comunicación estaban atentos al evento y desde Y ahora Sonsoles se ha vivido un momento muy intenso cuando la colaboradora del programa de Antena 3 tuvo al Pontífice a pocos metros y le pidió un favor.

La presencia de León XIV en Madrid entra ya en su recta final tras varios días marcados por una intensa actividad pública y una notable movilización ciudadana. La visita del Pontífice ha convertido la capital en el centro de atención internacional, reuniendo a fieles, representantes institucionales y visitantes llegados de distintos puntos de España y del extranjero.

Entre las citas más significativas del pontífice destaca su discurso ante el Congreso de los Diputados, la misa del Corpus en Cibeles o el acto del lunes 8 de junio en el estadio Santiago Bernabéu. Un evento al que han acudido más de 80.000 fieles.

Y ahora Sonsoles ha acudido a la entrada en directo del Papa al estadio y a la primera actuación de la tarde. Han sido Daniel Diges, David Bustamante y Diana Navarro los que han recibido a León XIV cantando Alza la mirada el himno de su visita en España.

En plató, Sonsoles Ónega, al ver el rostro de León XIV, ha dicho: «Se le ve profundamente satisfecho».

Antes, la colaboradora habitual de Y ahora Sonsoles, Pilar Vidal, se ha convertido en reportera para desplazarse hasta el exterior de la Nunciatura Apostólica. Cuando el Papa iba hacia la Almudena, la periodista se ha puesto a gritar muy emocionada: «¡Ahora sí que viene! Y detrás una furgoneta».

Desde el plató, Ónega intentaba calmar los ánimos: «Tranquilidad. Es que lo estamos viviendo con una intensidad que yo no puedo». Pero mientras, Vidal no paraba de gritar: «¡Santo Padre! ¡Es que lo vamos a tener delante, Sonsoles! ¡Míralo!»

Hay que destacar que, minutos antes, Vidal sostuvo a un bebé, José María; la periodista pidió a gritos al Papa que bendijera a la criatura.

«Santo Padre, ¿está feliz en España?», le ha gritado Vidal al Pontífice, ante lo que el Papa ha levantado el pulgar hacia arriba, algo que ha emocionado profundamente a la periodista: «¿Lo habéis visto? Ha dicho que está feliz en España».

En plató, Sonsoles Ónega celebraba las imágenes: «¡Lo hemos conseguido!», ha exclamado mientras el plató entero aplaudía.

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