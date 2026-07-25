El chalet de Susanna Griso en la sierra de Madrid: 3.500 m² de jardín y vistas privilegiadas por 1,5 millones de euros

Tras más de quince años al frente de Espejo Público, Susanna Griso vuelve a convertirse en protagonista de la actualidad, esta vez por un motivo muy personal: hoy se casa con Luis Enríquez Nistal. Mientras la periodista vive uno de los días más especiales de su vida, también despierta interés el exclusivo hogar donde disfruta de su intimidad junto a su familia. Situada en una tranquila urbanización del norte de Madrid, su vivienda destaca por la privacidad, la amplitud y el contacto con la naturaleza, convirtiéndose en el refugio perfecto para desconectar del ritmo frenético de la televisión. La vivienda está ubicada entre San Sebastián de los Reyes y Colmenar Viejo, muy cerca del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, una de las zonas residenciales más exclusivas de la Comunidad de Madrid. Este entorno ofrece la posibilidad de disfrutar de un ambiente tranquilo, rodeado de zonas verdes, sin renunciar a la cercanía con la capital.

El chalet está valorado en alrededor de 1,5 millones de euros y destaca por sus generosas dimensiones. La propiedad cuenta con 441 metros cuadrados construidos sobre una parcela de más de 3.500 metros cuadrados, lo que proporciona amplios espacios exteriores y una gran sensación de privacidad.

El interior de la vivienda se distribuye en dos plantas y dispone de seis dormitorios, además de varias estancias pensadas para el confort y la vida en familia. Entre ellas sobresalen una biblioteca, una sala de juegos, una amplia cocina y un gran salón dividido en diferentes ambientes, cuya protagonista es una elegante chimenea central que aporta calidez a la estancia.

Uno de los rincones más llamativos de la casa es el porche acristalado, un espacio diseñado para disfrutar del paisaje durante cualquier época del año. Gracias a sus grandes ventanales, permite contemplar el jardín y el entorno natural sin importar la estación.

En el exterior, el jardín se convierte en uno de los mayores atractivos de la propiedad. Más de 3.500 metros cuadrados de terreno, zonas verdes perfectamente cuidadas y una gran piscina privada hacen de este espacio el lugar ideal para relajarse, organizar reuniones familiares o disfrutar del buen tiempo con total intimidad.

A través de algunas publicaciones en sus redes sociales, Susanna Griso ha dejado ver pequeños detalles de la decoración de su hogar. Predomina un estilo moderno y elegante, basado en tonos neutros como el blanco, el beige y el gris, combinados con materiales naturales, especialmente la madera, que aportan una atmósfera cálida y acogedora.

La luz natural desempeña un papel fundamental en toda la vivienda gracias a los grandes ventanales presentes en varias estancias. Esta luminosidad potencia la sensación de amplitud y refuerza la estética minimalista que caracteriza la decoración.

El salón es, probablemente, uno de los espacios más representativos de la casa. Sofás en tonos oscuros, paredes blancas y una decoración de líneas sencillas crean un ambiente sofisticado y confortable. Además, es una de las habitaciones donde la periodista suele compartir imágenes junto a sus mascotas, mostrando el lado más cercano y familiar de su día a día.