Susanna Griso da detalles de su boda en ‘El Hormiguero’: fecha, invitados y dónde se celebrará

Susanna Griso celebra en este 2025 el 20º aniversario al frente de Espejo Público cada mañana (el espacio comenzó a emitirse antes como un programa de reportajes en las tardes del fin de semana), motivo por el que ha querido trasnochar en El Hormiguero, pese a que pocas horas después debía madrugar para arrancar su jornada. En esta charla con Pablo Motos también tuvo tiempo para hablar de su próxima boda con Luis Enríquez, uno de los directivos más influyentes del sector de la comunicación en España, que ha pasado por algunos de los grupos mediáticos más importantes.

En primer lugar, pocos minutos antes de entrar al plató se hizo público que la catalana ha ganado una Antena de Oro, unos prestigiosos premios que otorga cada año la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España. «¡Qué ilusión! Gracias, ¡qué buena noticia!», decía al enterarse en directo de que había sido galardonada.

Pero el tema más importante de la charla fue su próxima boda con Luis Enríquez, con el que oficializó su relación el pasado mes de enero, después de años de amistad y de que ambos terminaran sus respectivas relaciones. Aunque la noticia se conoce desde hace semanas y tuvo que confirmarla en su propio programa, aseguraba que había intentado mantenerlo en secreto.

«No ha sido posible teniendo en cuenta de que el 80% de los invitados son periodistas», algo lógico, ya que los dos contrayentes trabajan en el mundo de los medios, ella ante las cámaras y él ha formado parte de los consejos directivos de los grupos mediáticos más importantes.

Pese a la filtración, no está enfadada con nadie en particular: «Creo que se han portado bastante bien porque no ha salido de mi círculo de amigos». Además de por ser periodistas la mayoría, resultaba casi imposible, ya que había que contar la noticia a todos y realizar los preparativos con tiempo, por lo que el chivatazo puede haber sido de muchas maneras.

Trancas y Barrancas no dudaron en preguntar a Susanna Griso cómo había que ir a la ceremonia, puesto que se celebrará en pleno mes de julio de 2026 en la costa catalana. «No les voy a obligar a ir de traje. La idea es que vayan con algo de lino, una guayabera… En verano se relaja el protocolo», ha dejado claro la periodista.

También ha contado que no habrá más de 250 invitados, ya que «es el tope que nos hemos puesto», algo que deben hacer, pues los novios tienen seguro muchos compromisos.

Así fue la pedida de mano de Susanna Griso

La pedida de matrimonio de Luis fue de lo más especial, porque no la realizó con una cena en un gran restaurante, todo fue en casa y sin grandes lujos. «Eran las cinco de la mañana y yo estoy muy activa a esas horas. (…) Por las mañanas corro, es una rutina muy establecida ya: apago alarma, café… Pero antes me tomo una pastilla porque tengo hipotiroidismo y entonces hay que darle margen hasta que te tomas algo (para que actúe)», así lo comenzaba a explicar Griso.

«El día anterior me había dicho Luis que dónde me sentaba por la mañana. Se lo dije y ese día no cargué el iPad y me fui a otro sitio a sentarme para cargarlo. Pasaban los minutos y al rato apareció», debido a que en ese momento la periodista comienza ya a trabajar leyendo la prensa y hablando con su equipo.

Aunque el plan de Luis era que ella se encontrase con el anillo por sorpresa al desayunar, las cosas no salieron como esperaba. «Veo que se queda delante mientras leo los periódicos, que es algo que me incomoda porque estoy trabajando, le dije que me hiciera un café a mí», así lo explicaba a los espectadores de El Hormiguero. Entonces, su ya futuro marido tuvo que cambiar el plan para que, por fin, saliese bien: «Y entonces al levantar la taza ahí estaba el anillo. Fue muy bonito», recordaba Griso.