Anna Kaiser, entrenadora de Shakira, desvela la rutina que mantiene a la cantante en forma: «Entrena seis días a la semana y varía los ejercicios para no aburrirse»

La hemos visto bailando en el mundial y podríamos decir que Shakira mantiene una forma envidiable. Pero le cuesta esfuerzo, tal como ha explicado varias veces Anna Kaiser, su entrenadora, ha distintos medios. Es decir, que no es algo casual, hace ejercicio prácticamente a diario, solamente descansa el domingo y el truco para mantenerse así es variar los diversos ejercicios.

En E! News, la entrenadora de Shakira destaca que conoció a la estrella del pop en 2009, durante el rodaje del videoclip de “Una loba”, donde trabajó como coreógrafa y bailarina de apoyo. Sin embargo, lo que iba a ser una filmación de seis semanas en las Bahamas se convirtió en un vínculo duradero entre ambas mujeres. «A medida que ella crecía y empezábamos a prepararnos para la llegada del bebé y luego a retomar la actividad tras el parto —explicó Anna—, lo que realmente importaba era la constancia. Se trataba de hacer un poco cada día, en lugar de tomarse un descanso prolongado y tener que empezar de cero».

La rutina de Shakira para estar en forma

Es empresaria, filántropa, madre y hace música; todas estas facetas forman parte de su vida», dijo Anna. «Pero necesita conectar con su cuerpo a diario para llevar a cabo todo eso y, además, mantenerse cuerda y feliz».

Entre los movimientos favoritos de Shakira se incluyen ejercicios centrados en los músculos estabilizadores más profundos del tronco, según la entrenadora, como los abdominales de rango completo con peso y el ejercicio Teaser de Pilates. Sin embargo, no le gustan las planchas.

Uno de sus secretos es, entonces, moverse, hacerlo prácticamente todos los días, pero especialmente variar de ejercicio. No es bueno hacer solo cardio, de la misma manera que, aunque sea imprescindible a partir de los 40, tampoco podemos hacer siempre ejercicios de fuerza.

Una combinación de todo ello, junto al equilibrio, la flexibilidad y más que se consigue con el pilates hacen que sus caderas puedan moverse como lo hacen.

Las sesiones con Anna Kaiser suelen ser bastante frecuentes para mantener el ritmo y la rutina. La experta incluso ha comentado que algunos entrenamientos se realizan vía videollamada, cuando no podían encontrarse, para seguir con su horario y tener constancia en sus entrenamientos.

La alimentación de Shakira

El ejercicio debe ir de la mano con una buena alimentación. Según su entrenadora, en la entrevista, hay que consumir proteínas en los 45 minutos posteriores al entrenamiento. Considera que es importante para desarrollar masa muscular magra. «No te hará ganar volumen. Tu cuerpo no quemará grasa si no lo alimentas».

En el caso de Shakira, lo que hace son pequeñas comidas a lo largo del día, y esto incluye sopas frescas, verduras y ensaladas.

Por último, Anna destacó la importancia de dormir bien, algo que, afortunadamente, se ve favorecido por el ejercicio regular. Según la entrenadora, mover el cuerpo y hacer ejercicio te ayuda a dormir por la noche. De lo contrario, no habrás gastado ese exceso de energía, así que esta seguirá dando vueltas en tu cabeza durante toda la noche. No dejarás de darle vueltas a las cosas.

¿Qué desayuna la cantante?

Anna Kaiser explicó en una entrevista a E!News que el desayuno de Shakira está pensado para aportar energía sin renunciar al equilibrio nutricional.

Aunque también varía, la primera comida del día suele incluir huevos o bien aguacate acompañado de aceite de oliva, tomate y sal marina. Luego se toma un batido de frutos rojos y proteína vegetal, o bien en la versión verde que lleva verduras y vegetales.

Otro secreto es la mezcla de proteínas, grasas saludables y vitaminas, que permiten tener más energía por la mañana para afrontar sus diversos entrenamientos, bailes, conciertos y mucho más.

La comida y cena de Shakira

Hay más, pues su comida también engloba productos frescos y preparaciones sencillas. Suele comer más pescado y verduras, ensaladas con diversos y sanos ingredientes. en todo caso, son alimentos poco procesados.

Los nutricionistas aconsejan que la cena sea más bien ligera. Y Shakira hace caso porque suele acabar el día con pescado y verduras, de la misma forma que lo hace a mediodía, que en este caso se come estos alimentos más calientes cuando antes los platos son más bien fríos.

Cómo hacer tanto ejercicio cuando no hay tiempo

Shakira entrena casi cada día, como vemos, pero si uno no tiene tiempo, Anna reconoce que los entrenamientos de 15 minutos son beneficiosos para ayudarte a establecer una rutina de ejercicio constante.