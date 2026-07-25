Marta Díaz deja atrás el «menú infantil» y sorprende con una espectacular transformación para La Velada del Año

La Velada del Año VI no solo pone a prueba los golpes sobre el ring; también el sacrificio que hay detrás de cada combate. Durante meses, los participantes han transformado por completo sus rutinas para llegar en las mejores condiciones posibles al evento organizado por Ibai Llanos. Algunos cambios físicos han sorprendido especialmente, pero uno de los que más comentarios ha generado ha sido el de Marta Díaz, que ha querido mostrar el resultado de todo el esfuerzo realizado antes de enfrentarse a Tatiana Kaer.

La influencer, que supera los tres millones de seguidores en Instagram, compartía hace unos días un vídeo en el que enseñaba, sin filtros, cómo era su físico al comienzo de la preparación, el pasado 16 de marzo. Ella misma ha reconocido en varias ocasiones que su alimentación estaba muy lejos de la de una deportista. De hecho, confesó que su dieta se parecía más a un menú infantil, con alimentos como chorizo, panceta, morcilla, pizzas, hamburguesas, pollo empanado o alitas. Sin embargo, las imágenes muestran una evolución que ha llamado la atención de sus seguidores.

El cambio comenzó cuando aceptó el reto de subirse al ring en La Velada del Año VI. Con el paso de las semanas, los entrenamientos y una alimentación mucho más cuidada fueron moldeando su físico hasta llegar al momento actual. Junto al vídeo, Marta Díaz quiso reflexionar sobre todo el camino recorrido con un mensaje cargado de orgullo: «Preparada para el sábado. Mi pequeño (para mí muy grande) cambio físico. Sinceramente, para mí no es tanto el cambio físico, que es innegable que me hace ilusión ver resultados después de tanto esfuerzo, dedicación y tiempo; es más el agradecimiento que siento con mi cuerpo por haberme permitido llegar hasta aquí a pesar de todo», escribió.

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Semanas antes, la creadora de contenido ya había hablado de este proceso durante su visita a El Hormiguero, donde acudió junto a TheGrefg, otro de los protagonistas de la noche. Allí reconoció que su alimentación habitual poco tenía que ver con la de un deportista de élite y admitió que, desde que conoció a su rival, su vida dio un giro de 180 grados. «Vivo las 24 horas pensando en el momento de La Velada del Año VI y tengo obsesión con mi contrincante», confesó ante Pablo Motos.

Pero detrás de la evidente transformación física hay mucho más que un cambio de alimentación. Marta Díaz ha seguido durante estos meses una exigente preparación que ha combinado sesiones de boxeo, entrenamiento de fuerza, resistencia y trabajo cardiovascular. Todo ello con un objetivo muy claro: llegar al combate con las mejores sensaciones posibles y demostrar que está preparada para afrontar uno de los mayores retos de su carrera.

La propia influencer también ha insistido en que la mayor batalla no ha sido la física, sino la mental. Afrontar un evento de estas dimensiones implica convivir con la presión, las expectativas y la exposición constante. Por eso, además del entrenamiento, ha trabajado para reforzar su confianza y aprender a gestionar los nervios de una cita que será seguida por millones de personas en todo el mundo.

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Más allá del resultado frente a Tatiana Kaer, Marta Díaz ya siente que ha conseguido una victoria personal. Su transformación se ha convertido en una de las más comentadas de La Velada del Año VI y demuestra que, detrás de una de las influencers más populares del país, también hay meses de disciplina, constancia y un esfuerzo que va mucho más allá de lo que muestran las redes sociales.