Pillan a Marta Díaz con otro futbolista de élite: ex compañero de Reguilón y con pasado en el Barcelona

Marta Díaz, influencer y creadora de contenido que en su día mantuvo una larga relación con Sergio Reguilón, ha sido pillada con otro famoso futbolista de élite con el que ya había sido relacionado anteriormente. Una fotografía publicada en las redes sociales demuestran que ambos estuvieron juntos durante una comida, y los rumores de romance han crecido de tal manera que las redes arden con la que podría ser una de las nuevas relaciones más mediáticas en torno a las redes y el deporte.

Hablamos de Joao Félix, delantero portugués que ahora milita en el Al-Nassr junto a su compatriota Cristiano Ronaldo. Marta Díaz y el luso ya fueron relacionados pocos meses después de su traumática ruptura con Reguilón, sobre la que se sinceraba en su documental de Prime Video. Ahora, en una historia subida a Instagram se les ve a ambos comiendo juntos, tal y como publica el periodista Javi Hoyos, aunque el conocido reportero va más allá.

«Estaban los dos en la misma comida, pero no era una comida romántica. Lo que me traslada su entorno más cercano es que son amigos y que había mucha más gente en la comida, así que no hay nada», cuenta Javi Hoyos. Lo normal es que esto sea así, pero tampoco sería la primera vez que ciertos entornos filtren este tipo de desmentidos para desviar la atención, por lo que habrá que estar atentos a sus posibles acercamientos durante los próximos meses.



Marta Díaz y Reguilón

Una Marta Díaz que en su documental de Prime Video se abría en canal desvelando los detalles de su ruptura con Reguilón. «La última vez que me visteis por aquí me visteis llorando, despidiéndome de vosotros rota completamente. Y lo que no sabíais en ese momento es que lo dejé con mi primera pareja», recordaba sobre una relación de cuatro años que define como «maravillosa», aunque reconoce que el abrupto final «lo empañó todo».

«Cuando te vas de la vida de una persona sintiendo que la sigues queriendo, sintiendo que el amor aún no se ha acabado, pero se tiene que acabar de la noche a la mañana, os prometo que es dolorosísimo», añade la influencer, dando a entender que fue Sergio Reguilón el que decidió romper la relación después de varios años juntos, unas palabras que han vuelto a reactivar los rumores que apuntaron a la posible aparición de una tercera persona, algo que nunca ha confirmado ella.

Marta Díaz va más allá y cuenta las consecuencias de aquella ruptura, tanto a nivel mental como físico. Meses enteros llorando, sin fuerzas, sin apetito y sin poder levantarse de la cama. «La ruptura no solo me afectó psicológicamente, sino también físicamente. Un día intenté levantarme y las piernas se me durmieron, no tenía fuerza. Nos fuimos a urgencias y me tuvieron que ingresar», desvela. Un episodio duro, con su madre llorando a su lado, que le hizo tomar conciencia para tratar de cerrar esa etapa: «A día de hoy siento que le he olvidado y le deseo lo mejor».