Marta Díaz se sincera como nunca antes sobre su ruptura con Reguilón y confiesa que tuvo ir al hospital

Marta Díaz ha vuelto a Prime Video con la segunda temporada de su documental, un regreso muy esperado que arranca exactamente donde terminó la primera, con la influencer rota, llorando frente a las cámaras, tras haber roto su relación con Sergio Reguilón. Y en la nueva temporada se sincera como nunca antes para explicar lo que pasó entre ella y el ahora lateral izquierdo del Inter Miami.

«La última vez que me visteis por aquí me visteis llorando, despidiéndome de vosotros rota completamente. Y lo que no sabíais en ese momento es que lo dejé con mi primera pareja», comienza Marta Díaz, recordando una relación de cuatro años que define como «maravillosa», aunque reconoce que el abrupto final «lo empañó todo».

«Cuando te vas de la vida de una persona sintiendo que la sigues queriendo, sintiendo que el amor aún no se ha acabado, pero se tiene que acabar de la noche a la mañana, os prometo que es dolorosísimo», añade la influencer, dando a entender que fue Sergio Reguilón el que decidió romper la relación después de varios años juntos, unas palabras que han vuelto a reactivar los rumores que apuntaron a la posible aparición de una tercera persona, algo que nunca ha confirmado ella.

Marta Díaz cuenta que fue al hospital

Marta Díaz va más allá y cuenta las consecuencias de aquella ruptura, tanto a nivel mental como físico. Meses enteros llorando, sin fuerzas, sin apetito y sin poder levantarse de la cama. «La ruptura no solo me afectó psicológicamente, sino también físicamente. Un día intenté levantarme y las piernas se me durmieron, no tenía fuerza. Nos fuimos a urgencias y me tuvieron que ingresar», desvela. Un episodio duro, con su madre llorando a su lado, que le hizo tomar conciencia para tratar de cerrar esa etapa: «A día de hoy siento que le he olvidado y le deseo lo mejor».

Desde que se conoció la ruptura entre Marta Díaz y Sergio Reguilón, los rumores fueron constantes. Siempre se señaló a Clara Ranz, actual novia del futbolista, con quien comenzó una relación oficial poco después de la separación. Sin embargo, la joven se ha encargado recientemente de desmentirlo, cansada de que se la señale como la causa del final de aquella relación. «Estaba soltero. La historia me da que no os la han contado bien… No todo siempre es lo que parece», escribió a una seguidora en redes que la acusaba de haberse metido en la relación entre Reguilón y Marta Díaz.