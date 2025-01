El sorprendente problemón de Marta Díaz desde que rompió con Reguilón

Marta Díaz, influencer española y ex pareja de Sergio Reguilón, desvela uno de los grandes problemas que tiene desde que rompió con el futbolista. La joven y el ahora jugador del Tottenham pusieron fin a su relación hace algo más de un año después de estar mucho tiempo juntos y presumir de amor en las redes sociales. La distancia fue, al parecer, el gran problema que terminó por separar sus caminos, y Marta Díaz desde entonces tiene un problema importante: no liga nada.

Aunque pueda parecer extraño por ser una joven guapa, a la que profesionalmente le va muy bien siendo una de las influencers más reconocidas de nuestro país, la propia madrileña se ha sincerado sobre este aspecto y sobre su vida sentimental. Desde su separación del futbolista Sergio Reguilón no se le conoce otra pareja a Marta Díaz, que cuenta en primera persona lo que siente.

«Muchas veces, mis amigos me dicen: ‘Buah claro, es que tú encima siendo conocida como que lo tienes más fácil para ligar’. Yo no ligo nada, te lo digo de corazón. Absolutamente nada», ha desvelado en una charla con Cosmopolitan Spain. Marta Díaz pone el ejemplo de lo que le pasa al entrar en las discotecas. «Por ponerte un ejemplo, mis amigas pueden ligar y yo es que, de verdad, a mí solo se me acercan para pedir una foto o algo. No se me acercan para nada más», añade. Con resignación, Marta Díaz acepta que «no pasa nada, o sea que da igual».

Marta Díaz y Ferran Torres: rumores

Sergio Reguilón rehizo su vida y proclama su amor a Clara Ranz desde hace tiempo, pero Marta Díaz no ha confirmado estar con nadie de manera seria desde su ruptura. Sin embargo, ha sido relacionada con muchos hombres, siendo uno de ellos el también futbolista Ferran Torres. Fue tras el final de la Eurocopa cuando comenzaron a ser públicos los rumores de un romance de la influencer Marta Díaz con el jugador del Barcelona.

Sus ratos juntos y sus movimientos en redes fueron suficiente para que muchos crean que hay algo entre ellos. Este nuevo rumor nacía de cuando Marta viajó a Alemania para ver la final de la Eurocopa con Alice Campello, la mujer del capitán de la selección española, Álvaro Morata (ahora separados). Y allí, después de que ganase España, también se fueron de fiesta. Al parecer, los testigos dicen que Marta tenía muy buena conexión con Ferran Torres, con el que también coincidió después en un concierto de Karol G en Madrid y más recientemente en Milán.