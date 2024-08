Hace más de un año se confirmó la ruptura de Marta Díaz y Sergio Reguilón. El futbolista ya tiene nueva pareja, pero a la influencer se le ha relacionado con muchos hombres desde entonces sin que haya confirmado ninguna de esas relaciones. Ahora, la influencer y tiktoker Carol Llanos confirma que la creadora de contenido está saliendo con un futbolista sin desvelar el nombre, aunque todo apunta a que el afortunado sería Ferran Torres.

Fue tras el final de la Eurocopa cuando comenzaron a ser públicos los rumores de un nuevo romance de la influencer Marta Díaz con el futbolista del Barcelona, Ferran Torres. Sus ratos juntos y sus movimientos en redes fueron suficiente para que muchos crean que hay algo entre ellos. Este nuevo rumor nace de cuando Marta viajó a Alemania para ver la final de la Eurocopa con Alice Campello, la mujer del capitán de la selección española, Álvaro Morata (ahora separados). Y allí, después de que ganase España, también se fueron de fiesta. Al parecer, los testigos dicen que Marta tenía muy buena conexión con Ferran Torres, con el que también coincidió después en un concierto de Karol G en Madrid.

Marta Díaz y los continuos rumores

Aunque, Ferran Torres no es la única personalidad con la que se relaciona la vida amorosa de Marta Díaz ya que, no hace mucho, se rumoreaba que mantenía una relación sentimental con el youtuber Plex, al que estuvo apoyando en la Velada del Año IV en su pelea contra el streamer llamado El Mariana. Por otro lado, Marta Díaz fue una de las privilegiadas que pudo disfrutar de la Decimoquinta en las gradas de Wembley. La joven hizo un viaje exprés a Londres para presenciar la gran final de la Champions League entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund, y celebró el título desde las gradas, donde no estaba sola.

Así se puede ver en su perfil de Instagram, donde compartió varias imágenes de su viaje relámpago con sus más de tres millones de seguidores. «24 horas en Londres dan para mucho», escribió Marta Díaz acompañando este texto con algunas fotografías de sus distintos planes. En ellas se puede ver a la influencer en el estadio, al que acudió invitada por una marca de videoconsolas junto a Plex, el otro creador de contenido con el que se la relacionaba, aunque ella ha insistido en que son sólo amigos.

Una Marta Díaz que el pasado mes de octubre confirmó su ruptura con Sergio Reguilón. La influencer y el futbolista formaban una de las parejas más populares entre los más jóvenes y acudían juntos a toda clase de eventos, pero justo antes del pasado verano sus caminos se separaron en lo que se refiere al amor. Ninguno de los dos se pronunció, pero llamó especialmente la atención que en el documental llamado La vida de Marta Díaz la joven parecía despedirse del jugador, y acaba derrumbándose.

En los últimos minutos del episodio final, se ve a una Marta que, sentada frente a la cámara, agradece a sus allegados el apoyo durante estos años. Primero lo hace con su familia, luego con su representante y, finalmente, le dedica unas palabras a Sergio Reguilón. A la influencer se le quiebra la voz solamente con pronunciar el nombre de su ex pareja, de ahí que parezca confirmarse la ruptura. «A Sergio le diría muchas cosas…», comienza diciendo. «Que gracias, gracias por…», dice justo antes de quedarse sin voz. «Eh…. Por todo», declara cabizbaja mientras se aguanta las lágrimas y añade: «Bueno, pues nada…».