Marta Díaz se derrumba en su documental despidiéndose de Reguilón tras su ruptura

La historia de amor entre Sergio Reguilón y Marta Díaz llegó a su fin el pasado verano. Durante el mes de julio se especuló mucho con el distanciamiento entre el futbolista del Manchester United y la influencer, que no compartieron nada juntos, ni de vacaciones, ni en eventos a los que solían acudir antes de la mano… Varias informaciones confirmaron la ruptura, y en el documental de Amazon Prime sobre la influencer queda claro que no siguen siendo pareja.

Ninguno de los dos se ha pronunciado nunca al respecto sobre la separación. De hecho, todo apunta a que mantienen una buena relación y se siguen teniendo mucho cariño. Pero lo que ha llamado especialmente la atención en el documental llamado La vida de Marta Díaz es el momento en el que la joven parece despedirse del jugador, en el que acaba derrumbándose.

Marta Díaz, entre lágrimas

En los últimos minutos del episodio final, se ve a una Marta que, sentada frente a la cámara, agradece a sus allegados el apoyo durante estos años. Primero lo hace con su familia, luego con su representante y, finalmente, le dedica unas palabras a Sergio Reguilón. A la influencer se le quiebra la voz solamente con pronunciar el nombre de su ex pareja, de ahí que parezca confirmarse la ruptura. «A Sergio le diría muchas cosas…», comienza diciendo. «Que gracias, gracias por…», dice justo antes de quedarse sin voz. «Eh…. Por todo», declara cabizbaja mientras se aguanta las lágrimas y añade: «Bueno, pues nada…».

Acto seguido, ponen imágenes de ambos juntos y la protagonista continúa hablando: «Me ha ayudado muchísimo y ha sido un pilar muy, muy importante para mí, y siempre lo va a ser», señala todavía visiblemente afectada con los ojos llorosos en un mensaje que suena a despedida. Los motivos de la separación no han trascendido, aunque ciertas informaciones apuntan a la distancia como la principal causa de la ruptura, pues Marta Díaz sigue instalada en Madrid aunque viaje mucho debido a compromisos profesionales, mientras que Reguilón ha vuelto a cambiar de equipo y ahora vive en Manchester tras fichar por el United.

En un primer momento, fue el tiktoker Abel Planelles el que desveló en sus redes sociales que la joven y Reguilón se podrían estar tomando un tiempo. La pareja ha pasado los últimos meses haciendo vidas separadas y, aunque los dos eligieron Ibiza como destino de vacaciones, no llegaron a coincidir porque la influencer regresó a Madrid cuando llegó el futbolista, algo bastante sospechoso. Tampoco estuvieron juntos en la boda de Llorente, a la que el lateral no acudió. Y ahora no hay rastro de Marta Díaz en las redes del jugador, algo extraño porque todas las personas cercanas a la influencer la han felicitado y han promocionado su documental en Amazon Prime, en el que el futbolista tiene un papel muy protagonista pese a la separación.