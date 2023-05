Las confesiones más íntimas de Marta Díaz en ‘El Hormiguero’

Marta Díaz es una de las influencers de moda en nuestro país. La joven arrasa en las redes sociales, donde tiene unos 10 millones de seguidores entre todas las plataformas. Empezó a darse a conocer a través de su hermano, que es un conocido youtuber, y también creció mucho en cuanto a notoriedad cuando inició su relación con Sergio Reguilón, lateral izquierdo del Atlético de Madrid. La madrileña acudió como invitada este lunes a El Hormiguero, donde respondió todas las preguntas de Pablo Motos.

«Yo empecé por diversión con mi hermano y eso era lo que enganchaba a la gente, el que no estuviésemos buscando un objetivo. Al principio costó mucho en casa porque mi hermano empezó a cobrar 50 euros al mes, siempre estaba subiendo vídeos y había dejado los estudios, pero conmigo no fue complicado porque él me dejó el terreno muy allanado», contaba en el espacio de Antena 3.

«Más de 10 horas con el móvil»

El presentador preguntó a Marta Díaz por el tiempo que dedica al día al teléfono móvil, y aunque le daba vergüenza fue sincera al responder: «Este dato no lo he contado nunca, más de diez horas. Trabajo con el teléfono móvil, pero también tengo mucho ocio con él». Detrás tiene un equipo de trabajo importante: «Trabajan conmigo unas 15 personas. Desde mi agencia, mi cámara, mi editor, mi estilista, mi peluquero…».

«¿Los haters? Creo que el odio está de moda, el criticar por la razón que sea. Yo es algo que no termino de entender mucho, no podría irme a la cama pensando que he criticado a alguien que no conozco y además me he ido a la cama a gusto. No me gusta llevarme mal con nadie ni tener malos rollos», añadió Marta Díaz, que admira a Dulceida como influencer: «Su contenido lo sigo desde hace mucho tiempo, desde que era pequeña».