Marta Díaz anuncia su paso por quirófano antes de su combate en ‘La Velada del Año’: «No soporto el dolor»
"No lo soporto", confesó la influencer
Dentro de unas cuantas semanas, concretamente el sábado 25 de julio, podremos disfrutar de una nueva edición de La Velada del Año. Después de seis años celebrándose, Ibai Llanos y los participantes de los combates se están preparando al máximo para ofrecer la mejor versión de sí mismos. Son muchos los participantes que están mostrando el día a día de sus entrenamientos, haciendo partícipes a sus seguidores de todo el proceso de preparación para su combate, que se llevará a cabo, un año más, en el Estadio de la Cartuja de Sevilla. Una de ellas es, precisamente, Marta Díaz. La creadora de contenido en redes sociales, recientemente, ha dado a conocer a sus seguidores algo que no estaba en sus planes en este camino hacia La Velada del Año. ¿A qué nos referimos, exactamente? Deberá someterse a una operación.
Para evitar cualquier tipo de especulación al respecto, ha sido ella misma la que, a través de sus redes sociales, ha explicado lo que le sucede y por qué debe hacerlo antes de enfrentarse a su combate: «Tengo que pasar por quirófano antes de hacer La Velada; si no, no la voy a hacer bien», comenzó explicando a sus seguidores. Acto seguido, fue mucho más allá: «No es nada preocupante, no es nada grave, pero me da mucha pereza y miedo también un poquito». Así pues, reconoció que deberá acudir al hospital para la extracción de dos muelas del juicio. Y es que, aunque trató de sobrellevar el dolor en la medida de lo posible, debido a su mala posición podría llegar a afectarle un nervio importante. «Me las tiene que quitar un maxilofacial en un quirófano», indicó.
Lejos de que todo quede ahí, Marta Díaz quiso incidir en que el problema de esta operación es que es tremendamente delicada: «Si me tocan el nervio que justamente pasa por la muela, puede ser que esa zona se me quede un poquito sin sensibilidad», confesó, visiblemente preocupada por la intervención.
«Para que no haya fallo y sea algo muy milimétrico y muy medido», continuó explicando. Y añadió: «Me tienen que meter en un quirófano y hacer esta pequeña intervención, vamos a decir. No me apetece nada». Sin embargo, no puede esperar a que se celebre La Velada del Año, sino que debe hacerlo antes. Y todo por el intenso dolor que sufre.
«Mi umbral de dolor está alto, ¿vale? Pero es que con las muelas no, es que no lo soporto», aseguró. Finalmente, no dudó un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para pedir a sus seguidores mensajes de ánimo y apoyo en estos complicados momentos. Y no solo porque va a estar «como una ardilla», sino que dejará las redes sociales por un tiempo para recuperarse con total tranquilidad: «Deseadme suerte, anda», finalizó su vídeo.