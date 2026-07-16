Las atletas denuncian que las sexualizan en competición y hacen una guía para las retransmisiones de TV

La Unión Europea de Radiodifusión (UER) y la Federación Europea de Atletismo han elaborado una guía de forma conjunta para evitar la sexualización de las atletas en las retransmisiones televisivas. Deportistas como la saltadora serbia Ivana Španović, la saltadora de altura croata Blanka Vlasic o la pertiguista británica Holly Bradshaw también han participado en la propuesta por parte de las atletas femeninas de eliminar ciertos ángulos de cámara o repeticiones a cámara lenta que no sean relevantes para el desarrollo deportivo de la competición que se esté disputando.

El presidente de la Federación Europea de Atletismo, el búlgaro Dobromir Karamarinov, señaló la importancia de la iniciativa tras la publicación de este manual televisivo. «El desarrollo de directrices para la filmación es un paso crucial para eliminar las representaciones perjudiciales de las mujeres en nuestros deportes, manteniendo a la vez el más alto nivel de narrativa y excelencia técnica en las retransmisiones», destacó el dirigente sobre este paso adelante contra la sexualización de las deportistas.

Por otra parte, el otro actor institucional implicado en impulsar esta propuesta, como es la UER, también incidió en que «la sexualización de las atletas» con el uso de «ángulos de cámara selectivos y otras decisiones de edición» seguían siendo una gran preocupación en las retransmisiones deportivas del atletismo. Entre las modalidades y deportes más afectados por estos fenómenos contra los que pretenden luchar tanto la UER como la Federación Europea de Atletismo, con sus atletas, están los saltos de altura, longitud y pértiga y las carreras en pista.

Por este motivo, no sorprende que ambas instituciones hayan contado con la colaboración de tres saltadoras de altura, longitud y pértiga para la elaboración de esta guía televisiva. Entre ellas, la pertiguista Bradshaw ha desvelado cómo puede llegar a afectar a las atletas las imágenes o planos inapropiados durante la competición. «Muchas atletas llegamos a las competiciones más preocupadas por la posición de las cámaras que por nuestra propia marca”, ha reconocido la británica.

La primera muestra, en el próximo Europeo de Birmingham

Este documento que persigue evitar la sexualización de las atletas en las retransmisiones televisivas tendrá su primera prueba en el Europeo de Atletismo de Birmingham, que se celebra entre el 10 y el 12 de agosto. La guía, llamada ‘Raising the Bar’ (Elevando el listón), cuenta con multitud de indicaciones técnicas para los profesionales encargados de grabar a las atletas durante las diferentes pruebas de esta y las siguientes competiciones.

Para las modalidades de salto de longitud o triple salto se indica que se deben evitar los planos bajos a ras de suelo, siendo preferible la utilización de planos laterales. Otra recomendación, en este caso en las pruebas de velocidad, es utilizar planos frontales en el momento de la salida. En apenas un mes, las realizaciones televisivas pondrán a prueba por primera vez estas indicaciones conjuntas de la UER, la Federación Europea de Atletismo y varias atletas de renombre.