Doblete histórico: España se baña de plata y bronce en los Mundiales de relevos de atletismo
España logra dos medallas, cinco equipos clasificados para el mundial de Pekín 2027 y tres récords nacionales
El Plan Nacional de Relevos vuelve a erigirse como nexo hacia los éxitos
El atletismo español sonríe porque el Plan Nacional de Relevos funciona. Cierra España el Mundial de Relevos de Atletismo disputado en Botsuana con dos preseas, una de bronce, conseguida en el 4×100 femenino, y otra de plata, lograda en el 4×400 también femenino. Las Golden Bubbles, Paula Sevilla, Ana Prieto, Rocío Arroyo y Blanca Hervás, han batido la plusmarca nacional por casi tres segundos.
Medallas, récords y clasificaciones para los siguientes Mundiales. Vayamos por partes. El equipo español femenino del 4×400, que fue campeón en Guanzhou 2025, refrendó su favoritismo para las medallas y se subió al segundo cajón del podio en Gaborone con Paula Sevilla, Ana Prieto, Rocío Arroyo y Blanca Hervás. Además, lo hizo con un crono de 3:21.25, récord nacional, rebajando en casi tres segundos la anterior plusmarca que estaba en 3:24.13.
Las relevistas españolas, que en todo momento de la carrera estuvieron en puestos de podio, solo fueron superadas en meta por el equipo noruego, que hizo 3:20.96. El bronce fue para Canadá con 3:22.66. El relevo corto femenino, el 4×100 femenino, no pudo revalidar la plata de Guanzhou (China) en 2025, pero logró la medalla de bronce con el equipo formado por Lucía Carrillo, Jaël Bestué, Esperança Cladera y Maribel Pérez.
España sonríe en atletismo
El equipo español del 4×100 mixto formado por Guillem Crespí, Esther Navero, Andoni Calbano y Aitana Rodrigo quedó quinto en la final con 41.05. El triunfo fue para Jamaica (39.62) con récord del mundo, seguido de Canadá (40.23) y Estados Unidos (40.33). El relevo largo mixto del 4×400, en el que corrieron David García Zurita, Eva Santidrián, Julio Arenas y Carmen Avilés, quedó sexto en la final con 3:13.05 y, aparte del billete para el Mundial de Pekín 2027, también logró la clasificación para el Mundial Ultimate de World Athletics de Budapest este 2026.