La irrupción de Blanca Hervás: «En EEUU tuve algún momento de ansiedad, en España disfruto del atletismo»

«No tengo tiempo para hacer declaraciones, lo siento», bromea una viajera cuando cruza la puerta de llegadas de la T2 de Madrid y se topa con una legión de cámaras de televisión y micrófonos. Caída la noche del pasado martes, la expectación se cernía alrededor del Aeropuerto madrileño, lugar donde las emociones alcanzan su máximo estadio. Se reproducen despedidas temporales y reencuentros emotivos. El de Blanca Hervás (Madrid, 2002) responde a lo segundo. Atraviesa la puerta con dos medallas del Mundial indoor de atletismo al cuello. Plata en el relevo mixto 4×400 y bronce el relevo femenino. «Sigo asimilando lo que ha pasado. Venía en el avión intentando escribir algo y no tenía palabras», asegura a OKDIARIO.

Claro que la atención de Blanca Hervás, cada vez más familiarizada con esto de los micrófonos y las cámaras, la copa su perrita Tuca, que desfila por el aeropuerto ataviada con un maillot de atletismo. «No me esperaba que llevara la camiseta», reconoce mientras esquiva lametazos. Sus primeras horas en Madrid son al mismo tiempo sus primeras horas de descanso después de un Mundial que ha cambiado el paradigma del atletismo en general y el español en particular. Sin África en el medallero, con Duplantis en apuros y España recogiendo la segunda mayor cosecha de su historia en mundiales. Cinco medallas, dos de ellas las porta Blanca Hervás, una de las estandartes de la reciente hornada del atletismo español.

El Mundial de Torún es el Mundial de los cinco 400 de Blanca Hervás, que entre carrera y carrera apenas tenía tiempo para ir al hotel, comer algo y descansar lo que pudiera antes de volver a la pista. Ese ha sido su bucle desde el pasado viernes por la mañana hasta el domingo por la tarde. Lo culmina con dos medallas, su primera final individual y mejor tiempo personal. Su irrupción viene cocinándose durante años en los fogones de Estados Unidos y de España. Cruzó el charco para estudiar y competir en Miami. Y regresó a suelo nacional en busca de una liberación mental que le era esquiva. «Allí fue buena experiencia, pero sí tenía algún momento de ansiedad deportiva», asegura de manera elegante, como su zancada sobre el tartán. «Me lo dicen mucho», reconoce entre risas mientras Tuca se sienta sobre el trípode para escuchar a su mamá.

Pregunta. ¿Ha asimilado todo lo que ha conseguido?

Respuesta. Estoy intentándolo. Venía en el avión intentando escribir algo para publicar y no tenía palabras. Estoy todavía un poco como que alguien me despierte, como si fuese un sueño, porque ha sido un fin de semana muy intenso y no me ha dado tiempo todavía a analizar cada cosa que ha ido pasando. Estoy muy emocionada.

P. ¿Ha visto sus carreras repetidas en el avión?

R. Sí, claro. En el avión, como solo se puede ver la galería porque no hay internet, pues iba viéndolo todo una y otra vez. Estoy muy feliz y agradecida por el apoyo de la gente, que es increíble. En cada carrera estaban con nosotras apoyando, gritando en el aeropuerto, el recibimiento de la prensa ha sido increíble.

P. Se os nota la conexión en el relevo. Sois más amigas que compañeras.

R. Total, al 100%. Es lo que más nos une y lo que nos diferencia también de otros países por la unión que tenemos. Nos compenetramos, nos entendemos, nos conocemos, somos amigas y estamos constantemente haciendo equipo, jugando a juegos y riéndonos. Eso se nota, las rivales lo notan y eso se ha visto. Creo que este campeonato ha sido el ejemplo de que no corren cuatro, cuatro corren la final, pero ya se ha visto que corren seis y las que no vienen también. Vamos rotando constantemente, ni siquiera somos las mismas en todos los campeonatos. Detrás hay un equipo enorme de trabajo.

P. ¿Sigue compaginando su trabajo en la consultora con el atletismo?

R. Era un poco incompatible, aunque me daban la flexibilidad. Me ayudaron mucho. De hecho, el año pasado, teniendo Tokio y China, estuve mientras tanto. Pero sí que es verdad que llegó un punto que fue como que no me estaba dando cuenta del nivel al que estaba llegando, es como que no te crees que tú seas deportista. Uno piensa que tiene que seguir estudiando y trabajando y que esto es un hobby, pero realmente llega un punto en el que es tu trabajo y tu vida y vi el momento de apostar por ello. Por una época mi jefe me lo permitió, me dio todas las facilidades. Entonces, por ahora llevo tres mesecitos centrada en esto al 100%, pero sí que no descarto volver en cualquier momento. Estoy un poco en proceso de asimilar todo. No descarto volver. Iré viendo lo que me pide el cuerpo.

P. La Blanca Hervás de España es otra comparada con la Blanca Hervás de Estados Unidos.

R. Ha sido un cambio mental de confianza. Confianza plena en mí, pero también en mi entrenador porque no la tenía allí y se notaba mucho. También quiero recalcar que lo que estoy consiguiendo ahora no es un trabajo único de lo que hago ahora. Un atleta no se hace en dos años, se hace en los últimos diez y yo llevo cuatro años de mi vida en Estados Unidos. Todo lo que hice allí es lo que me está haciendo también tener éxitos ahora, pero sí que ha habido un cambio clave. Ha habido un cambio clave que ha sido mi entrenador, mi grupo de entrenamiento y hacer esto por gusto. Ahora disfruto. Las chicas del relevo, que es que aprendes de ellas también y te enseñan, te hacen crecer. Y es algo que he notado mucho y que se nota.

P. ¿Cómo fue su experiencia entrenando en Estados Unidos?

R. Los vómitos son después de correr. No tenía nada que ver con Estados Unidos, de hecho, me sigue pasando, pero sí que tuve algún momento puntual… Lo que pasa es que luego vende que lo pasé fatal, pero no es verdad. No puedo decir malas palabras de la experiencia que tuve ahí porque si no me hubiese vuelto antes y yo me gradué allí porque estaba bien. A nivel deportivo llegó un momento de la temporada de decir ‘no puedo más, no estoy disfrutando’ y sí que llegué a tener algún momento de ansiedad y de necesitar a mi familia mucho más de lo normal. Es complicado, pero ya te digo que no lo cambiaría por nada. O sea, si pudiese volver atrás, lo repetiría porque gracias a eso soy lo que soy a día de hoy.

P. Todavía quedan grandes torneos de por medio, pero imagino que ya mira a los Juegos de Los Ángeles 2028.

R. Mi entrenador me dice desde que acabaron los Juegos de París que el objetivo es Los Ángeles. Los deportistas nos llevamos por ciclos olímpicos, me encantaría estar allí en prueba individual y poder luchar por pasar rondas y estar en mi más alto nivel y que coincida con ese momento. Pero también hay muchos objetivos de por medio. Está Birmingham este año, el año que viene también hay muchos campeonatos… Sobre todo quiero estabilidad, no tener ninguna lesión, seguir al lado de mi entrenador y que todo eso vaya encaminado hacia Los Ángeles y poder ver allí el fruto de estos años.

P. ¿Cuántas veces le han dicho que corre muy elegante y parece que no le cuesta?

R. Me lo dicen siempre, todo el rato, que parece que no me cuesta, que tal… y sí me cuesta. En carrera da la sensación de que parece que voy muy suelta, que tal, pero es cruzar la meta y… Aunque he de decir que en este campeonato sorprendentemente acabé mejor. Un truco que he aprendido es tomarme un ibuprofeno antes de correr porque gran parte de mis pájaras vienen del dolor de cabeza y siento que el ibuprofeno me evita un poco ese dolor de cabeza tan grande y me permite recuperarme un poco mejor.

P. ¿Cómo lo hizo?

R. Es una tontería, pero me lo tomo antes de correr y coincide que cuando me lo he tomado he conseguido menos pájara. Igual es una tontería que no me tachen aquí los médicos, que yo no tengo ni idea. Igual es mental que me lo creo, no lo sé. Me he tomado ibuprofeno antes de correr estos días y me lo tomaba porque como corría por la mañana y volvía a correr por la tarde, después de la siesta me dolía la cabeza de la pájara de por la mañana y me lo tomaba para eso y evitaba la de la tarde.

P. ¿Notó el cansancio entre pruebas?

R. Cuando más noté fue en la final del 400 también. Mentalmente, era ya la cuarta haciendo mañana y tarde, entonces no pude descansar en ninguna jornada. También era una final individual en la que tenía más presión, no la repartía con mis compañeros. Y después de las emociones vividas por la mañana en el mixto, de piernas me noté muy cansada, calentando ya me noté, pero luego en carrera iba mejor y, de hecho, la primera vuelta no me noté nada bien, pero en la segunda me noté fenomenal y acabé muy fuerte. Me sorprendí. Entonces eso me dio mucha fuerza de cara al femenino.