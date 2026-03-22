Doblete de España: Attaoui se hace mayor y se cuelga el bronce en 800 metros del Mundial de atletismo

Sonríe Attaoui, sonríe el atletismo español en la jornada de clausura del Mundial indoor de Torún. Todas las cámaras le enfocan, es su momento. Se hace mayor internacionalmente con un bronce histórico, su primera medalla mundialista. Atrás quedan las cruces del Mundial 2025 y Juegos Olímpicos 2024, ambas citas saldadas con un quinto puesto.

Attaoui siguió una estrategia clara. Comenzó algo descolgado, pero manteniendo la distancia de seguridad en el primer 400. En cuanto inició la segunda vuelta fue escalando posiciones poco a poco. La carrera no fue excesivamente rápida, estuvo controlada por Lutkenhaus y Crestan que se quedaron con el oro y la plata respectivamente. Attaoui remontó en la media vuelta final hasta colgarse su primera medalla mundialista. Un bronce en 1:44.66 minutos.

Attaoui se metió entre los seis finalistas de los 800 metros como segundo en su semifinal y batiendo el anterior récord de España de Josué Canales. Para Mohamed Attaoui, aquel niño que llegó a los seis años a Cantabria, donde su padre trabajó en la construcción y ahorró para traerle a él y al resto de su familia, todo cobra sentido ahora.

Lleva dos años en el programa On, entrenando en la exclusiva comuna de Saint Moritz, Suiza. Allí se ejercita bajo lo que se conoce como doble umbral: más volumen de kilómetros a ritmos no tan exigentes. En Suiza pasa frío y aburrimiento a las órdenes de Thomas Dreissigacker, su entrenador. «Me aburro bastante, pero el éxito viene del aburrimiento, de aburrirse», contó Attaoui a OKDIARIO.

Attaoui prolonga la fiesta de España

El Mundial indoor en Torún ha dejado un caudaloso río de preseas en poco más de dos días. España viajó a Polonia con un equipo no muy amplio, pero sí de calidad. La hornada comenzó con el relevo mixto 4×400 que se colgó la plata. Le siguió Quique Llopis tras firmar su redención con otra plata. Y el domingo, doblete español. El histórico oro de Mariano García y el bronce final de Attaoui. España ha volado en Torún.