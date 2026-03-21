Historia mundial en atletismo: España vuela y se proclama subcampeona del mundo en relevo mixto

El reloj apenas superaba el mediodía cuando España voló en Torún, Polonia. Final del 4×400 relevos mixto. Pónganse en situación. El equipo nacional se situaba en la calle 1 y competía contra Bélgica, Jamaica, Polonia, Países Bajos y Estados Unidos. Seis naciones pujando por tres medallas, en otras palabras, la mitad de los finalistas se colgaría una presea al cruzar la meta. Markel Fernández, Paula Sevilla, David García Zurita y Blanca Hervás volaron hasta batir el récord de España con un tiempo de 3:16.96 que les ha permitido acabar segundos tras Bélgica (3:15.60) y por delante de Jamaica (3:17.13).

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