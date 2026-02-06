Moha Attaoui busca un récord para España en atletismo 40 años después: «Soy español como el que más»

«Hay que aprovechar», responde Mohamed Attaoui (Beni Melai, Marruecos, 2001) mientras finaliza una entrevista y va camino de comenzar otra. Remata cada frase con una mezcla de carcajada, cierta timidez y mucha ambición. Todas las cámaras le enfocan a él. Es su momento. Este viernes, dentro del marco del World Indoor Tour Madrid, la cuarta cita del circuito mundial de World Athletics en categoría Gold, buscará establecer un récord mundial. Lo hará en los 1.000 metros, la distancia universal que une a atletas y corredores de todos los niveles. «Tengo muchas ganas de que llegue. Lo veo difícil, pero para eso están los retos», asegura Attaoui a OKDIARIO.

El encuentro entre el atleta y este periódico tiene lugar en el CDM Gallur, el lugar donde buscará la proeza. La conversación transcurre en medio de un silencio únicamente roto por los operarios que ultiman los preparativos ajustando los tacos de salida y probando el marcador. «¿Repito la respuesta por el ruido?», pregunta Attaoui. Aunque el estruendo más sonoro es el suyo. Hay momentos en los que una carrera deportiva pierde la inocencia y la de Attaoui tiene un nombre: On. A finales de 2023 fichó por On Athletics Club Europe y todo cambió. Se profesionalizó -más todavía- y su rendimiento creció verticalmente hasta acabar quinto tanto en los Juegos Olímpicos de París 2024 como en el Mundial de Tokio 2025.

Para aquel niño que llegó a los seis años a Cantabria, donde su padre trabajó en la construcción y ahorró para traer a Attaoui y el resto de su familia, todo cobra sentido ahora. Lleva dos años en el mencionado programa de On, entrenando en la exclusiva comuna de Saint Moritz, Suiza, donde pasa frío y aburrimiento a las órdenes de Thomas Dreissigacker, su entrenador. Allí se ejercita bajo lo que se conoce como doble umbral: más volumen de kilómetros a ritmos no tan exigentes. «Me he adaptado fácil», reconoce el español. Este viernes examinará sus estudios en Madrid. Pelea también contra el tiempo, pues han pasado 40 años desde el último récord del mundo de un atleta español en pista cubierta. «El objetivo del año es mejorar la plata del último Europeo», recuerda Attaoui.

Pregunta. ¿Cómo llega físicamente a la prueba?

Respuesta. Tengo muchas ganas de que llegue. Lo veo difícil, pero bueno, para eso están los retos. Es un récord del mundo, nunca ha sido fácil y nunca lo va a ser, pero llego bastante preparado. Vengo de correr en pista cubierta, que siempre me había costado un poco, con marca personal. Entonces tengo confianza y motivación. El hecho de que sea aquí en Madrid, en casa, como así considero Madrid, es un punto extra. Tengo muchísimas ganas.

P. ¿Le da vértigo que sea en Madrid ante ‘su’ público?

R. Eso no lo pienso, me suelo centrar en mí y en el objetivo que me he puesto que es intentar llegar lo mejor posible a la línea de salida. No le doy vueltas a si me pongo nervioso o me genero más presión. A veces la presión y los nervios me hacen estar ya queriendo salir a competir y eso también es bueno.

P. ¿Cómo ha trazado la estrategia? Suele competir en dos pruebas que le dan equilibrio para la de este viernes.

R. Hay dos liebres, nada más salir me pondré detrás de las dos para que me lleven lo más lejos posible y así afrontar el último tramo lo más rápido posible. Intentaré restar centésimas al cronómetro para llegar a la línea de meta con el menor tiempo posible. Y sí, así es. El 800 me da la velocidad y el 1.500 la resistencia. En los 1.000 no hace falta ni tanta velocidad ni tanta resistencia. Por eso es como si fuera mi prueba perfecta.

P. Por el rabillo del ojo estará mirando a Birmingham.

R. Sí, el objetivo principal de esta temporada es el europeo de Birmingham y mejorar la plata de hace dos años. Bueno, antes de eso está el Mundial en pista cubierta en Polonia, que bueno, hay que aprovechar y ahora que está cerca pues intentar ir para allá e intentar luchar por cosas grandes y también quiero mejorar mis marcas al aire libre, pero ese europeo que es el objetivo principal del año.

P. Usted entrena entre Suiza y Sudáfrica ¿Cómo lleva la logística?

R. Desde que empecé con On, en invierno vamos a Sudáfrica porque allí es verano y entrenamos en un sitio de altitud. Siempre entrenamos en altura. Luego volvemos aquí a Europa, competimos o volvemos a casa una semana y otra vez a Sudáfrica y luego a partir de mayo hasta octubre estamos en Saint Moritz, en Suiza, que es la sede del equipo. Como en invierno no se puede entrenar por la nieve y demás, la alternativa es Sudáfrica.

P. El método de entrenamiento también es diferente. Han sido cambios muy radicales. ¿Le ha costado adaptarse a ello?

R. Sí, también es es muy distinto, ahora es más tranquilo. Mucho más volumen, mucho más kilometraje, pero más tranquilo y muy puntualmente algún entreno fuerte. Eso es lo que te ayuda a mantener la base durante todo el año e intentar alargar el pico de forma lo máximo posible. La adaptación ha sido fácil porque no ha sido más exigente, sino menos pese a tener más volumen. Pero tengo fisios todo el día para recuperar, los entrenadores están siempre conmigo y eso ha llevado a esta mejora.

P. ¿Cómo lleva vivir en Suiza? ¿Se aburre?

R. Sí, me aburro bastante, pero el éxito viene del aburrimiento. Todo el mundo lo dice porque ese aburrimiento lo trasladas a descanso. O sea, es entrenar y aburrirte en la cama de tu habitación. Eso también se traslada a que el cuerpo recupera lo mejor posible y está preparado para el segundo entrenamiento del día siguiente. Eso es muy importante.

P. Hubo polémica con su nacionalidad ¿Cómo es su relación con España?

R. Cuando llegué a España la verdad es que no tuve ninguna dificultad para nada. Siempre que necesitaba algo, pues lo tenía. Siempre tuvimos apoyo en todas partes, en Torrelavega, en la ciudad que vivía, todo fueron facilidades y nada más. Todo bien. Nunca he tenido episodios de racismo, he estado rodeado de gente respetuosa.