Redención de Quique Llopis: rompe su barrera y se cuelga la plata en 60 metros vallas del Mundial de atletismo

Fiebre del sábado noche en Torún, Polonia. Una ciudad y un país que Quique Llopis (Valencia, 2000) nunca olvidará. «El atletismo puede deberme medallas, pero las paga si quiere», decía a OKDIARIO antes de partir a Polonia. Bien sabe él la dureza de su deporte, que le ha dejado a las puertas de unas preseas esquivas hasta este sábado, cuando soltó el lastre. Había sido cuarto en el Mundial indoor y Juegos Olímpicos 2024 y Mundial al aire libre 2025 y en el de 2026 se cuelga su primera medalla mundialista. Una plata liberadora.

El español firmó el récord nacional en la final de los 60 metros vallas, con un tiempo de 7,42 segundos. Fue segundo, sólo dos centésimas por debajo del anfitrión y nuevo campeón del mundo Jakub Szymanski, que firmó un tiempo de 7,40. Completa el podio el estadounidense Trey Cunningham, con un tiempo de 7,43 segundos. Gracias a un toque en el brazo del americano con Belocian, que les desequilibró mínimamente. Fue suficiente para que Quique Llopis consiguiera colgarse una plata histórica.

🥈 ¡¡Otra plata para España en el Mundial de pista cubierta!! 🇪🇸 ¡Quique Llopis queda 2º en los 60 metros vallas y hace récord de España con 7,42! 🎙️ @roberquintana10 y @EspanaCobo 📺 Sigue en DIRECTO los #WorldIndoorChamps en Teledeporte y @rtveplayhttps://t.co/56x6E4YT2r pic.twitter.com/Q0to882uvy — Teledeporte (@teledeporte) March 21, 2026

«He modificado algunos detalles y trabajado duro. Estoy seguro de que llegará el momento de una de esas medallas», vaticinaba en su conversación con este periódico antes de volar a Polonia. El valenciano había cambiado su manera de atacar las vallas en busca de esa décima que le había sido esquiva en anteriores campeonatos. Ahora lo hace desde una distancia más lejana para poder bajar antes la pierna de ataque y no perder velocidad.

«De esta forma se tiene un paso de valla más continuo», explicaba. En lo que va de 2026 ha sido campeón de España y ha batido el récord nacional en 60 metros vallas, una prueba que le va algo corta, pues sus 191 centímetros y su zancada se mueven mejor en el 110 metros. Sin embargo, ha encontrado el equilibrio en el primer trimestre del curso y ahora lo corrobora con el bronce en el Mundial indoor de Torún.

Quique Llopis da España su segunda medalla

El reloj apenas superaba el mediodía cuando España voló en Torún, Polonia, hacia su primera medalla del Mundial indoor. Final del 4×400 relevos mixto. Pónganse en situación. El equipo nacional se situaba en la calle 1 y competía contra Bélgica, Jamaica, Polonia, Países Bajos y Estados Unidos. Seis naciones pujando por tres medallas, en otras palabras, la mitad de los finalistas se colgaría una presea al cruzar la meta.