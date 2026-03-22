Mariano García se lleva el oro en los 1.500 de los Mundiales de atletismo

Mariano García ha hecho historia en estos Mundiales de atletismo indoor 2026. El español se ha proclamado campeón del mundo del 1.500, en una carrera en la que lideró y en la que consiguió imponerse con contundencia por delante del portugués Isaac Nader y del australiano Adam Spencer, con un tiempo de 3:39. Dio un susto al final de la carrera, puesto que casi se va al suelo al encarar la recta de meta, pero logró equilibrarse de nuevo y apretó al máximo para conseguir mantener la ventaja que llevaba. Celebró incluso antes de atravesar la línea de meta.

Campeón del mundo en los 800 metros en los Mundiales de 2022, ahora buscaba un metal en estos 1.500 y, tras la semifinal, ya avisaba de lo que era capaz. «En 800 ya tengo un oro mundial y ahora quiero una medalla internacional en 1.500. Voy a atacar, pero no voy a decir cuándo. Quizá lo haga en la última vuelta o a falta de un kilómetro. Estoy rápido y resistente y me veo luchando por todo», señalaba entonces. Dicho y hecho. Mariano no es que luchara por todo, es que se llevó todo. Un oro mundial que ya es historia de nuestro atletismo y que supone la tercera medalla para la delegación española.

García aventajó en 33 centésimas al portugués Isaac Nader, vigente campeón del mundo al aire libre, que tuvo que conformarse con la plata con un crono de 3:40,06. Completó el podio el australiano Adam Spencer que se colgó el bronce con un registro de 3:40,26 minutos. Por su parte, el otro representante español, el barcelonés Carlos Sáez, concluyó octavo con una marca de 3:42,46.

¡¡MARIANO GARCÍA, CAMPEÓN DEL MUNDO DE 1.500!! 🥇Espectacular Mariano García, que se cuelga el oro mundial con una carrera impecable (3:39.63) #WorldIndoorChamps 🔴DIRECTO https://t.co/t5F2R2j3jQ pic.twitter.com/60f2NYr18S — Teledeporte (@teledeporte) March 22, 2026

La Moto García dominó la carrera de principio a fin y dio a España el primer oro del Mundial, tercera medalla tras las platas del relevo 4×400 mixto y de Quique Llopis en los 60 metros vallas el sábado. Para Mariano García supone su tercer oro internacional, campeón del mundo indoor también en 800 metros en 2022 y campeón de Europa de 800 al aire libre el mismo año.

Entró dominando en la última vuelta, superando a Nader y comenzó entonces la defensa de ese posible oro. El portugués pisó el acelerador, buscando superarle en los últimos 200 metros, pero la moto de Mariano corría más. El de Fuente Álamo no cedió y, con susto final incluido, consiguió mantener el ritmo para convertise en campeón del mundo en esta disciplina.