España cerró una brillante participación en el Mundial de Atletismo Indoor 2026, redondeando su palmarés con cinco medallas tras el bronce en relevo femenino 4×400. Las relevistas cerraron un gran domingo en el que la delegación española se colgó tres medallas. Además de esta última, también consiguió el oro de Mariano García en 1.500 metros y el bronce de Mohamed Attaoui en 800.

La cita celebrada esta semana en Torun (Polonia) será inolvidable para el atletismo español. Paula Sevilla, Ana Prieto, Rocío Arroyo y Blanca Hervás escribieron su nombre en la historia de este deporte. Un metal que sumar al oro que el equipo español conquistó el pasado año en los Mundiales de relevos disputados en Cantón y que ya coronaron a Sevilla, Eva Santidrián, Daniela Fra y Hervas, las ya famosísimas Golden Bubbles.

Poco importó que en esta ocasión no compitiera Santidrián o que Fra sólo corriera en la ronda clasificatoria, y es que en Torun el equipo español demostró que tiene fondo de armario suficiente para seguir compitiendo con las mejores. Aunque si alguien sobresalió en el equipo español, esa fue Hervás, que a sus 23 años se marchó de la ciudad polaca con dos medallas de plata tras ser segunda tanto con el relevo mixto de 4×400 como con el femenino.

Metales incomprensibles sin el concurso de Hervás, especialmente el logrado este domingo en la categoría femenina, en la que la madrileña fue determinante con una espectacular posta final. Tras completar los primeros 400 metros en cuarta posición de la mano de Sevilla, el equipo español superó el ecuador de la prueba muy vivo en la lucha por el podio gracias al esfuerzo de Prieto.

Bronce inolvidable de España en relevo

Entonces llegó la hora de Arroyo, la ochocentista que ya brilló en la ronda clasificatoria con su elegante correr, que permitió a España a la última posta prácticamente a la par que el equipo polaco, que entonces ocupaba la tercera plaza.

Pero el conjunto español contaba con un as en la manga, la poderosa Hervás, que, pese a las cuatro carreras que acumulaba en sus piernas, tras correr el relevo mixto y ser sexta en la prueba individual de los 400, nunca perdió de vista a la representante polaca hasta adelantarla en la recta final.

Metros finales en los que el equipo español, que firmó un tiempo de 3:26.04 minutos, a punto estuvo de adelantar también al cuarteto de Holanda, liderado por la formidable Lieke Klaver, que salvó la medalla de plata por cuatro centésimas. Más lejos quedó el conjunto español del las ganadoras, el cuarteto de Estados Unidos, que revalidó el oro que conquistó el pasado año en la ciudad china de Nanjing con una marca de 3:25.81 minutos.