Cómo la familia Andic construyó el imperio Mango y qué poder tiene Jonathan, el heredero acusado de la muerte de su padre

Cómo la familia Andic levantó el imperio Mango y qué poder conserva Jonathan, el heredero acusado de la muerte de su padre. De vender blusas turcas en los mercadillos de Barcelona a construir un gigante global de la moda: la historia del clan Andic afronta su mayor crisis tras la imputación del hijo señalado durante años como sucesor natural.

La historia de la familia Andic es una de las grandes leyendas empresariales de España. Un relato de emigración, intuición comercial, ambición internacional y construcción silenciosa de un imperio multimillonario que durante décadas creció lejos del foco mediático. Todo empezó de forma casi accidental, cuando un marinero turco llamó a la puerta de la casa familiar en Barcelona ofreciendo unas blusas bordadas traídas desde Estambul. Aquella visita cambió para siempre el destino del clan.

El patriarca, Manuel Andic, dedicado entonces a la importación de material eléctrico, no mostró demasiado interés por la mercancía. Pero su hijo menor, Isak, un adolescente recién llegado a España tras emigrar desde Turquía con su familia huyendo de la crisis política y económica, vio una oportunidad donde nadie más la veía.

De unas blusas turcas al nacimiento de Mango

Compró aquellas blusas por 250 pesetas (1,50 euros) y comenzó a revenderlas por el doble en pequeñas tiendas de Barcelona. Era finales de los años 60 y la ciudad empezaba a respirar el aire de la contracultura internacional.

Aquellas prendas ligeras, coloridas y bordadas encajaban a la perfección con la estética hippy que triunfaba entre los jóvenes. Sin saberlo, Isak acababa de poner la primera piedra de Mango.

Hoy, más de medio siglo después, aquella intuición empresarial ha derivado en una multinacional presente en más de 120 países, con cerca de 3.000 tiendas, más de 16.000 empleados y una fortuna familiar valorada en miles de millones de euros.

Pero el imperio vive su mayor terremoto interno desde que la justicia acusó formalmente a Jonathan Andic, uno de los herederos del grupo, de la muerte de su padre.

El origen del imperio

La familia Andic llegó a Barcelona desde Estambul buscando estabilidad. Judíos sefardíes, conservaban el ladino, una herencia cultural que facilitó su integración en la pequeña comunidad judía catalana.

Ese entorno permitió a Isak tejer relaciones personales y empresariales decisivas para su futuro.

Entre ellas destacó su amistad con Isak Halfon, socio clave en los primeros años, y con Lluís Bassat, quien acabaría siendo uno de los publicistas más influyentes de España.

Mientras estudiaba en el Instituto de Estudios Norteamericanos, Isak absorbió la cultura comercial estadounidense y detectó las nuevas tendencias juveniles.

Comenzó vendiendo blusas, luego zuecos, complementos, abrigos afganos bordados y más tarde vaqueros importados. Con su hermano Nahman abrió puestos en el mercadillo de la calle Balmes, auténtico epicentro underground de la Barcelona de la época. Aquellos pequeños negocios, bautizados como Isak I, II y III, fueron el laboratorio donde aprendió todo. Vendía, negociaba, analizaba tendencias y detectaba lo que funcionaba.

El nacimiento de Mango

La gran transformación llegó en 1984. Isak abrió la primera tienda Mango en pleno Paseo de Gracia de Barcelona, una ubicación reservada a las grandes marcas internacionales. El nombre lo eligió tras probar un mango durante un viaje a Filipinas. Le pareció fresco, universal y fácil de pronunciar en cualquier idioma. La elección fue estratégica. Quería una marca global. Acertó.

Inspirado en el modelo de expansión de Benetton, apostó por una combinación de tiendas propias y franquicias internacionales que permitió a Mango crecer con enorme rapidez.

En menos de una década ya superaba el centenar de establecimientos en España. Después llegó Portugal. Luego Europa. Más tarde América, Asia y Oriente Medio.

Mango se convirtió en uno de los grandes nombres del fast fashion mundial, compitiendo directamente con gigantes como Zara y H&M.

Un modelo estrictamente familiar

A diferencia de otros grandes grupos internacionales, Mango jamás salió a bolsa. La familia Andic mantuvo férreamente el control.

El 95% del capital quedó en manos familiares. El otro 5% pasó a Toni Ruiz, actual consejero delegado y figura esencial en la estabilización reciente de la compañía. Isak gobernó siempre con una mezcla de intuición personal y un estrecho círculo de confianza. Nunca delegó del todo. Ni siquiera cuando parecía preparar su retirada.

Jonathan, el heredero perfecto

Jonathan Andic nació en 1981 y fue moldeado para liderar el negocio. Se educó en Suiza, estudió Comunicación Audiovisual en Estados Unidos y completó un MBA en el IESE. Su perfil reunía todo lo que su padre admiraba: formación internacional, ambición y visión corporativa.

En 2007 dirigió el lanzamiento de Mango Man. El éxito inicial consolidó su imagen de sucesor natural. En 2012 fue nombrado vicepresidente y miembro del consejo. Dos años después asumió la dirección operativa. Parecía cuestión de tiempo que heredara todo el poder. El fracaso del relevo Pero algo falló.

La crisis financiera global ya golpeaba al sector textil y Jonathan apostó por rejuvenecer la marca con una estrategia más agresiva, acelerando rotaciones y transformando el producto. El cambio desconcertó al cliente tradicional de Mango. Las ventas se resintieron. Las pérdidas se dispararon.

Isak interrumpió su retiro —estaba navegando por el mundo a bordo de su yate Nirvana Formentera— y retomó el control. Destituyó a Jonathan. Nombró a Toni Ruiz al frente. El heredero quedó relegado.

El poder que conserva

Aunque perdió mando ejecutivo, Jonathan jamás salió del núcleo duro. Conservó la vicepresidencia, un puesto en el consejo y el control de Punta Na Holding, la gran sociedad patrimonial familiar. Además, heredó una tercera parte de una fortuna estimada en 4.500 millones de dólares. Su influencia societaria sigue siendo enorme. No dirige Mango en el día a día, pero sigue siendo una figura central.

La muerte que lo cambió todo

El 14 de diciembre de 2024, Isak Andic murió tras precipitarse por un barranco durante una excursión con Jonathan. Inicialmente, se consideró un accidente. Pero nuevas diligencias judiciales reabrieron el caso. La juez sostiene que la relación entre ambos se había deteriorado gravemente por cuestiones económicas. Habla de contradicciones en declaraciones, viajes previos al lugar del accidente y la desaparición del teléfono móvil de Jonathan. Todo ello llevó a ordenar su detención. Jonathan niega cualquier implicación.

Pagó un millón de euros de fianza y permanece en libertad provisional mientras avanza la investigación. Su familia respalda su inocencia.

La herencia

El testamento de Isak dividía la fortuna entre Jonathan, Judith y Sarah. También dejaba cinco millones de euros a su última pareja, Estefanía Knuth. Pero el fundador meditaba modificar ese reparto y crear una gran fundación solidaria. No llegó a hacerlo. Ese detalle ha adquirido enorme relevancia judicial. Según la juez, Jonathan supo de esos planes y cambió repentinamente de actitud con su padre. La acusación interpreta ese gesto como sospechoso. La defensa lo considera una lectura interesada.

El futuro de Mango

Mango cerró 2025 con cifras récord. Ventas históricas, beneficios máximos y más de 239 millones de dólares repartidos en dividendos. El negocio sigue fuerte. Pero el equilibrio interno ha quedado dañado. La gran pregunta ya no es solo si Jonathan será condenado o exonerado. La gran incógnita es quién controlará Mango cuando esta tormenta judicial termine.

Porque el futuro del imperio Andic, construido a partir de unas simples blusas bordadas, depende ahora de una batalla que puede redefinir para siempre uno de los mayores gigantes empresariales de España.