El próximo 26 de mayo se cumplen tres años desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda de Sánchez. En este tiempo las medidas intervencionistas del Gobierno socialista han provocado que el mercado del alquiler, lejos de favorecer a aquellos que más lo necesitan, se «elitice» expulsando a las familias menos pudientes.

La norma, que nació con el supuesto objetivo de contener el precio del alquiler y mejorar el acceso a la vivienda, ha causado todo lo contrario: subida de precios, desplome de la oferta y un aumento sin precedentes de la competencia entre inquilinos.

Según un análisis de Idealista, los precios son ahora, en 2026, un 30,7% más caros en España, la oferta se ha reducido un 30% y la competencia por alquilar una vivienda se ha más que duplicado y triplicado en muchas zonas del país.

Favorece a los que más ingresan

Este punto es, para los expertos, el verdadero drama ocasionado por las medidas intervencionistas de la Ley de Vivienda. Actualmente cada anuncio que sale al mercado en España recibe una media de 41 contactos interesados, un 119% más que en 2023.

Con la única excepción de Guadalajara (127 familias), los mercados intervenidos copan las posiciones más altas relativas a la competencia por cada vivienda. Son Vitoria (125 familias por anuncio), Pamplona (110 familias), Barcelona (99 familias) y Lleida (93 familias)

Según Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, «esta situación está provocando una clara elitización del mercado: los propietarios priorizan perfiles con mayores ingresos, estabilidad laboral y más garantías económicas, dejando fuera a jóvenes, familias vulnerables y rentas medias», asegura.

En este sentido, Barcelona, donde Collboni ha presumido de dichas medidas, representa la gran paradoja del modelo. En la capital catalana la fuerte reducción de oferta ha disparado la competencia entre demandantes.

«El resultado es un mercado con precio regulado que es accesible solo a aquellas familias mejor posicionadas, que no tendrían problema en hacer frente a las rentas a precios de mercado», detallan desde Idealista.

No redujo precios en ninguna capital

La contención de precios era la principal meta de la ley, aunque no hay ninguna capital en la que se hayan reducido en estos tres años. Entre las ciudades que han aplicado topes de precio a lo largo de este tiempo, Pamplona es la que registra la menor subida, con un 11,9%.

Le siguen Girona (12,6%), Vitoria (13,1%), Lleida (16%), San Sebastián (17,6%), Barcelona (18,4%) y Tarragona (18,8%). Con incrementos superiores al 20%, se encuentran Bilbao (20%) y A Coruña (22,7%).

Fuera de estas zonas tensionadas, Segovia es la capital en la que más han aumentado las expectativas de los propietarios, un 51,2%, seguida por Madrid (42,1%) y Valencia (41,6%). Por debajo, se sitúan Pontevedra (38,7%), Alicante (38,5%), Palma (37%), Guadalajara (36,6%) y Santa Cruz de Tenerife (36,4%).

El alquiler está desapareciendo

La moderación de los precios era el efecto deseado y en cierta manera se ha conseguido en los mercados declarados tensionados, pero a costa de drenar la ya entonces escasa oferta disponible, tal y como advertía el sector y el consenso de expertos.

La mayor caída se ha producido en Barcelona, donde el alquiler permanente disponible se ha reducido un 69% en estos tres años. Entre los mercados con precios topados, le sigue Bilbao (-60%), Pamplona y San Sebastián (que comparten una caída del 58%). A continuación, están Tarragona (-53%), Lleida (-47%), A Coruña (-45%), Girona (-44%) y Vitoria, que es la capital tensionada con menor reducción de oferta: -26%.

En los grandes mercados con precios no intervenidos, la reducción de la oferta ha sido mucho menor. En la ciudad de Málaga, solo hay un 3% menos alquileres permanentes que hace tres años, un porcentaje que sube hasta el 8% en el caso de Valencia y del 9% en Alicante. En Madrid, la caída de oferta se ha situado en el 30%, mientras que en Palma ha alcanzado el 35% y en Sevilla el 42%.