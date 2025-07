El incidente de Marta Diaz tras el cumpleaños de Lamine Yamal: «Me asusté mucho»

Marta Díaz está pasando un verano de lo más intenso después de visitar Ibiza, Abu Dabi y hacer parada en Andorra para visitar a su familia, ya que su hermano, el streamer AlphaSniper97, vive allí junto a muchos otros compañeros de profesión. La influencer no se quiso perder el fiestón de cumpleaños de Lamine Yamal y cumplió con el dresscode elegido por el jugador, que no era otro que Mafia. Tras romper Instagram con su modelo elegido, la instagramer ha vuelto a Madrid en AVE, pero ha sufrido un gran problema, aunque esta vez nada tiene que ver con la gestión de Óscar Puente, Ministro de Transportes, y los problemas que sufren los trenes en los últimos meses.

Una vez en el tren, como es habitual, ha tenido que colocar su maleta en el compartimento habilitado para ella, compartiendo lugar con otros pasajeros del vagón. Ahí marta ha explicado en su cuenta de Tiktok que notaba que algo raro estaba pasando, ya que había un chico que estaba muy pendiente de ella. «Me está mirando un chico de una manera un poco rara, como extraña», pero algo le decía que no se trataba de un fan nervioso por ver a una estrella de las redes.

Sospechando que algo podía estar pasando, decide echar un vistazo a su maleta: «Pasan unos segundos y me da por mirar hacia arriba y digo: «‘Esa no es mi maleta’. Me levanto y empiezo a decir en voz alta que no está, que no está. Caigo y digo: ‘El chico’».

«Pasó tan rápido todo que no me enteré», confiesa, pero en ese momento otro pasajero del vagón le ha avisado de que el ladrón de la maleta había salido hacia la estación, ya que quedaban momentos para que el tres saliese de la estación de Sants, en Barcelona.

Marta Díaz ha salido enseguida en su búsqueda: «Salgo de vagón y le veo al fondo andando tranquilamente como ‘Pedro por su casa’ con mi maleta. Era todo surrealista». Una vez localizado, ha decidido ir a por él: «Llegué hasta él y le arranqué la maleta de las manos. Estaba enfada», confiesa.

Tras recriminarle qué hacía con su maleta, el ladrón no ha querido saber nada y ha fingido no entenderla. «Nunca me había pasado esto. Id con cuidado, no sólo en Barcelona. Es un segundo, no te das cuenta y te han quitado todo», ha comentado todavía muy enfadada en un vídeo.

El hermano de Marta Díaz la lía en redes sociales por su comentario

Su hermano, el conocido streamer AlphaSniper97, también ha querido hablar del robo que ha sufrido su hermana en Barcelona este fin de semana. «Han intentado robar a mi hermana Marta en Barcelona y se ha ‘salvado’ gracias a un chico que la ha ayudado», así ha comenzado.

Pero la polémica ha explotado en X (antes conocida como Twitter), con la siguiente frase: «No pongo este tuit para que adivinéis la nacionalidad del ladrón, ya lo sabemos todos. Pongo este tuit porque si tú eres el chico que ha ayudado a mi hermana y tienes prueba de ello, háblame al DM de Instagram, quiero darte un regalo».

Este comentario ha levantado una enorme polvareda, ya que muchos le acusan de racismo e incitar al odio. Mientras, otros apoyan su frase y aseguran que Barcelona se ha convertido en una capital insegura, muchos de ellos llegando a contar otros robos o incidentes sufridos en la ciudad condal.