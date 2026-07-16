Adiós a las sillas de comedor de siempre: vuelve la tendencia de los años 70 que enamoró a nuestras abuelas y es más cómoda y práctica

Los bancos están volviendo a las cocinas para quedarse. La tendencia en 2026 conduce al regreso de estos muebles que en la década de los 70 fueron protagonistas en las casas de medio mundo. Ahora se han vuelto a poner de moda por las ventajas que representa en lo relativo a la optimización del espacio, el almacenamiento e incluso la estética. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la nueva tendencia para este año en cocinas.

El pasado siempre vuelve y en la decoración también. Las cocinas minimalistas parecen que están dejando paso a nuevas tendencias en uno de los espacios más visitados dentro de un hogar. En los últimos tiempos, la moda ha ido siguiendo la lógica de cocinas abiertas, con mucha luz y la presencia de islas en el centro de la cocina en la que se lleva a cabo la acción de cocinar. Incluso esta parte de la habitación suele ser destinada a que las personas se sienten, suprimiendo las tradicionales mesas.

En 2026 parece que todo ha cambiado y las nuevas tendencias dicen que está de moda otro lugar para sentarse a desayunar, comer, cenar o tomar un café, y son los tradicionales bancos que tan de moda estuvieron en la época de los 70 en casas de medio planeta Tierra y que ahora vuelven a estar de moda. Para hacer memoria, estos son los clásicos bancos con una mesa incorporada que solían ir a una esquina de la cocina y que cumplían con la función de cajonera en los asientos.

La nueva tendencia de 2026 en las cocinas

Estos bancos de cocina clásicos de los 70 se han vuelto a poner de moda por todas las ventajas que ofrecen, siendo la principal la optimización del espacio. Hoy en día, la crisis de la vivienda mundial ha hecho que se estilen casas más pequeñas y eso obliga a los expertos en decoración a jugar con cada milímetro de cada compartimento de cada habitación.

Así que esta es la explicación de que se hayan vuelto a poner de moda estos bancos que se adaptan a espacios donde los muebles convencionales no pueden llegar. Así que estos bancos son ideales para cocinas más pequeñas o incluso las que están integradas en el salón para acomodar a más personas, eliminando el rastro de sillas y mesas que ocupan más dentro de una habitación.

Otra de las grandes ventajas de estos bancos tiene que ver con el ahorro del espacio y el almacenamiento oculto. En la parte inferior de los asientos suelen tener unas grandes cajoneras que sirven para guardar desde cualquier pequeño electrodoméstico a una vajilla, pasando por cualquier elemento que se pueda utilizar en una cocina.

Los expertos en decoración incluso han destacado su parte estética como uno de los beneficios de poder tener un espacio dentro de una cocina que haga el efecto de reservado de un restaurante. Aquí también entra en juego la mente, ya que a todos los seres de la faz de la Tierra les gusta la sensación de tener un espacio aparte en el que conversar y, por qué no, sentirse importante. Además, estos bancos también cumplen con una multifuncionalidad, ya que además de comer en ellos podrás leer, estar con el ordenador o sentarte a tomarte un café.