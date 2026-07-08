Pedro Baños, experto en cocinas exteriores: «Hoy es posible diseñarlas en terrazas, patios o áticos»

Ocurre cuando llega el verano que a todos nos entra una necesidad por trasladar toda nuestra vida a las áreas exteriores de la casa. Las terrazas, los jardines, los patios… se convierten de nuevo en el nuevo place to be entre los cuales se articula el día a día. Y uno de los lujos que más está cautivando a la jet set y que cada vez se pide más como requisito en las grandes casas son las cocinas exteriores. Está claro que nuestra cultura mediterránea hace que todos nos reunamos alrededor de una mesa. Y que los días se articulen en la cocina. Por eso, este nuevo espacio se entiende hoy en día como el lugar donde estar en los hogares.

El nuevo corazón de la casa

Pedro Baños, experto en cocinas y la nueva generación de Cocinas Río, subraya que, en los últimos años, «la cocina ha dejado de ser únicamente un espacio funcional para convertirse en el auténtico corazón de la casa y esa forma de entender el hogar también se traslada al exterior».

Una consecuencia de las altas temperaturas y de la búsqueda de espacios abiertos que subraya el experto es que «hoy buscamos vivir más los espacios al aire libre, compartir tiempo con familia y amigos y disfrutar de una experiencia más relajada».

Dejamos que todos los espacios encuentren su reflejo en el exterior, entre ellos, la cocina. Obtiene entonces este espacio una nueva denominación: «Una cocina exterior no es sólo un lugar para cocinar, es una extensión natural de la vivienda que invita a convivir. Además, la arquitectura actual apuesta cada vez más por integrar interior y exterior, eliminando barreras y creando una continuidad entre ambos ambientes».

El éxito de la cocina lo determinan los materiales

En exterior, la elección de los materiales es determinante, puesto que su durabilidad y resistencia dependerán de esta elección. «Deben ofrecer una gran resistencia a los cambios de temperatura, la humedad, la radiación solar y el uso continuado, sin perder sus cualidades estéticas con el paso del tiempo», apunta el experto.

Hay una lista de materiales donde el canon estético es equiparable a la resistencia y funcionalidad. «Materiales como el porcelánico de altas prestaciones, el acero inoxidable o determinadas piedras naturales son excelentes opciones por su durabilidad y facilidad de mantenimiento». Más allá de la belleza, Pedro Baños recomienda apostar «por materiales que mantengan su comportamiento técnico durante años, porque una cocina de exterior debe ser tan resistente como elegante».

Atención a los electrodomésticos.

Hablar de cocina funcional, en todos los sentidos, implica cumplir ciertos estándares en cuanto a calidad de los electrodomésticos. Esto significa, en palabras de Pedro Baños, que la cocina que realmente marcará la diferencia debe incluir «una buena zona de cocción, un frigorífico específico para exterior y un fregadero bien resuelto suelen ser imprescindibles para disfrutar del espacio con total autonomía».

Los electrodomésticos que elijas para tu cocina exterior deben cumplir ciertos requisitos. «Es importante que todos los electrodomésticos estén diseñados específicamente para exteriores. No basta con trasladar equipos de interior, ya que deben soportar humedad, exposición solar y variaciones térmicas», subraya el experto. También determina que es fundamental estudiar su ubicación, prever zonas protegidas y garantizar una correcta ventilación para alargar su vida útil y asegurar un funcionamiento óptimo.

No es exclusivo para grandes viviendas

Pese a que el pensamiento más común es pensar que las cocinas exteriores son exclusivas para grandes viviendas, Pedro Baños subraya que, con los recursos suficientes, este espacio puede encontrarse en viviendas de diferentes características. «Evidentemente, un jardín amplio permite desarrollar proyectos más completos, pero hoy es perfectamente posible diseñar cocinas exteriores en terrazas, patios o áticos de dimensiones más contenidas», subraya.

La clave, afirma, «está en adaptar el diseño al espacio disponible y a la forma de vivir de cada cliente. Con una distribución inteligente y un mobiliario diseñado a medida, incluso un espacio reducido puede convertirse en una cocina exterior cómoda, funcional y con una gran personalidad».