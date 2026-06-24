RoRo abre las puertas de su casa en Madrid: diseño nórdico, cocina de mármol y un alquiler de más de 3.000 euros al mes

RoRo se ha convertido en una de las creadoras de contenido más conocidas por unir cocina, creatividad y vida personal. Tras hacerse popular en redes sociales preparando elaboradas recetas para su novio Pablo, la joven ha mostrado ahora uno de los lugares más importantes de su día a día: el piso de Madrid que comparte con su pareja. La vivienda, situada en una de las zonas más céntricas de la capital, en el entorno del Paseo de la Castellana, cerca de la Plaza de Cuzco, refleja a la perfección el estilo de vida de la pareja. Se trata de un espacio moderno, luminoso y cuidado al detalle, donde predominan la estética nórdica, los tonos neutros y una decoración minimalista que apuesta por los espacios abiertos y despejados.

Desde el primer momento, la casa transmite una sensación de calma y amplitud. Las paredes blancas, la madera natural y los suelos de parqué con diseño de rombos crean una atmósfera elegante y acogedora. La ausencia de elementos recargados permite que cada estancia tenga protagonismo propio, mientras que los armarios empotrados ayudan a mantener una imagen ordenada y limpia.

Pero si hay un lugar que define la vivienda de RoRo y Pablo, ese es la cocina, el auténtico corazón de la casa. No es únicamente una zona para preparar comida, sino el escenario donde la creadora ha construido gran parte de su identidad pública. Allí nacen muchas de las recetas que comparte con sus seguidores y donde la cocina se convierte en una experiencia creativa.

La gran isla central es la pieza estrella de la estancia. Con una encimera de mármol blanco y detalles en verde botella, aporta personalidad al espacio y combina perfectamente con los muebles de madera pulida y los tiradores dorados. Además, la cocina cuenta con electrodomésticos de alta gama, pensados tanto para el uso diario como para las grabaciones de sus vídeos.

El diseño abierto conecta la cocina con el comedor y el salón, creando una zona común donde la pareja puede cocinar, comer y disfrutar del tiempo juntos. El comedor mantiene la misma línea elegante y sencilla, con una mesa circular de mármol blanco y una base dorada que se convierte en uno de los elementos más llamativos del espacio. La decoración es discreta, con pocas piezas, pero cuidadosamente elegidas.

Para separar visualmente la zona de cocina y comedor del salón, RoRo y Pablo han colocado una gran estantería blanca de madera, que funciona como elemento práctico y decorativo. En ella guardan objetos personales y recuerdos de la pareja, incluyendo detalles especiales como un calendario de adviento que se prepararon mutuamente durante unas navidades.

¿Cuánto cuesta vivir en el piso de RoRo?

Aunque no se conoce el precio exacto que pagan RoRo y Pablo por su vivienda, la ubicación del piso hace que se encuentre en una de las zonas con mayor valor inmobiliario de Madrid. Vivir en el entorno de Paseo de la Castellana y Cuzco supone estar en una de las áreas más demandadas de la capital, con viviendas que pueden superar ampliamente los varios miles de euros mensuales dependiendo del tamaño, la reforma y las prestaciones.

Como referencia, en la zona pueden encontrarse pisos de características similares con alquileres que rondan desde aproximadamente 1.900 euros al mes en viviendas más ajustadas hasta cifras superiores a 6.000 euros mensuales en inmuebles más amplios o exclusivos.

Por sus características, una cocina protagonista, espacios abiertos, materiales cuidados y una estética cercana al lujo moderno, la vivienda de la creadora podría situarse en un rango elevado dentro del mercado, alrededor de los 3.000 euros al mes.