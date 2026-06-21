El cambio físico de RoRo para La Velada desata la polémica: «No tengo permitido comer fuera»

La preparación de RoRo para su debut en La Velada ha convertido a la creadora de contenido en una de las protagonistas de las últimas semanas. Su notable transformación física, fruto de varios meses de entrenamiento para afrontar el combate que disputará a mediados de julio, ha despertado tanto admiración entre sus seguidores como una intensa polémica en redes sociales.

El debate no gira únicamente en torno a su evolución deportiva, sino también a algunos de los comentarios que la influencer ha realizado sobre la estricta disciplina alimentaria que está siguiendo durante este proceso.

Las imágenes compartidas por la joven muestran un cambio evidente en su musculatura y definición física, especialmente en la espalda y los brazos, una evolución que ella misma ha celebrado públicamente.

Sin embargo, algunas de sus declaraciones relacionadas con la alimentación y el entrenamiento han provocado reacciones críticas de profesionales de la nutrición y del ejercicio físico, que consideran necesario contextualizar este tipo de mensajes para evitar interpretaciones equivocadas entre su audiencia.

Meses de entrenamiento y esfuerzo

Desde que se confirmó su participación en la próxima edición de La Velada, RoRo ha documentado buena parte de su preparación a través de sus perfiles en redes sociales. Durante estos meses, sus publicaciones han mostrado entrenamientos de boxeo, ejercicios de fuerza y sesiones de acondicionamiento físico diseñadas para afrontar un combate de alta exigencia.

En este camino ha coincidido con otros participantes del evento, entre ellos Fabiana Sevillano, Marta Díaz o TheGrefg, con quienes ha compartido algunos entrenamientos en el conocido como «templo del boxeo», el centro en el que varios de los protagonistas de la cita deportiva preparan sus respectivos enfrentamientos.

La evolución física de la creadora de contenido ha sido uno de los aspectos que más comentarios ha generado entre sus seguidores. En una de sus intervenciones, la propia RoRo mostró su satisfacción por los resultados obtenidos tras meses de trabajo constante.

«Hay que ‘flexear’ un poco para enseñar… Yo he estado fuerte antes, pero nunca se me ha notado, por ejemplo, la espalda tan definida o la sombra del tríceps. Estoy muy orgullosa de lo que hemos conseguido», explicó al mostrar los avances conseguidos durante su preparación.

Sus palabras reflejan el esfuerzo realizado durante este periodo, en el que ha combinado entrenamientos específicos con un plan nutricional orientado a alcanzar el peso y la condición física necesarios para competir.

El proceso está supervisado

Según ha explicado la propia influencer, su transformación no ha sido fruto únicamente del entrenamiento, sino también del seguimiento realizado por profesionales especializados en nutrición y preparación física.

En disciplinas como el boxeo resulta habitual que los deportistas trabajen con planes alimentarios adaptados a sus objetivos, especialmente cuando deben cumplir determinados límites de peso antes del combate. Estos programas suelen estar diseñados para optimizar el rendimiento deportivo y controlar la composición corporal de manera planificada.

Durante este proceso, RoRo ha reconocido que ha adquirido un elevado conocimiento sobre el contenido nutricional de los alimentos y sobre el impacto que determinadas decisiones pueden tener en su planificación diaria.

«Yo tengo una calculadora en mi cerebro, pero creo que también se vive más feliz siendo ignorante», comentó al referirse al nivel de control que ha llegado a desarrollar sobre su alimentación durante estos meses.

Esa afirmación fue interpretada por muchos seguidores como una muestra del elevado grado de disciplina que exige una preparación de estas características, aunque también abrió un debate sobre los límites que puede alcanzar este tipo de planificación cuando se expone públicamente a una audiencia formada en gran parte por jóvenes.

La frase que desató la polémica

La controversia aumentó después de que RoRo explicara algunas de las normas que ha seguido durante su preparación para La Velada. Entre ellas, destacó: «No tengo permitido comer fuera».

Según explicó, esa restricción respondía a la necesidad de mantener un control preciso sobre su dieta y evitar desviaciones que alteraran el plan establecido por su equipo.

La influencer añadió además que, si rompía esa planificación, posteriormente tendría que «compensar» ese exceso con sesiones más exigentes.

Fue precisamente esta última reflexión la que provocó una oleada de comentarios críticos en redes sociales. Mucha gente ha cuestionado este mensaje, asegurando que no es necesario llevar las cosas hasta un punto tan extremo para conseguir buenos resultados.

Algunos internautas incluso acusaron a la creadora de contenido de contribuir, aunque fuera de manera involuntaria, a difundir comportamientos que podrían resultar problemáticos para personas especialmente vulnerables en materia de alimentación.