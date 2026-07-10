Adiós a las estanterías abiertas en las cocinas: la nueva tendencia que llega a España en 2026 y es más cómoda y fácil de limpiar

Los armarios con puertas de cristal son la nueva tendencia en estanterías en este 2026. Expertos en decoración han dejado claro que las tradicionales vidrieras se están imponiendo en el mercado a las estanterías abiertas, principalmente en lo que a amueblar una cocina se refiere. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las nuevas tendencias de 2026 en lo que respecta a las estanterías.

El pasado siempre vuelve y en decoración también. En los últimos tiempos, las estancias del hogar se han dejado llevar por el estilo escandinavo, que hace una oda a los colores claros y materiales naturales. La tendencia a la sencillez y al jugar con la amplitud de los espacios donde las estanterías abiertas se han convertido en un must en decoración. Incluso en las cocinas, lugar que siempre ha sido el hábitat natural para los grandes armarios que cumplen una función notable de espacio para guardar alimentos y el resto de utensilios que se emplean en este lugar, como vajillas o sartenes.

En 2026, los datos dicen que se ha vuelto a las estanterías en forma de armario con cristales en lugar de las abiertas. La Asociación Nacional de Cocinas y Baños ha publicado recientemente un informe que confirma esta teoría, ya que ha descubierto que los propietarios están cambiando las estanterías abiertas por el almacenamiento oculto en la cocina. En una encuesta realizada a más de 500 profesionales, el 87% mostró su preferencia por las dependencias oculares tras puertas o paneles de armarios.

La nueva tendencia con estanterías

El medio especializado en la materia, homesandgardens.com, ha publicado en Estados Unidos un artículo en el que confirma que los armarios de cristal están volviendo a ponerse de moda porque ofrecen una función práctica a los propietarios: permiten exhibir la vajilla y además la protegen del polvo. Estos armarios también cumplen con la función de dar amplitud a la casa; como las estanterías abiertas, las puertas de cristal hacen que conserve la luminosidad.

Este medio también recoge unas palabras pronunciadas por la diseñadora de interiores Suzie Mc Adam, que deja claro que: «Las estanterías abiertas pueden verse maravillosas, pero requieren mucha disciplina. Los armarios con puertas de cristal ofrecen esa misma suavidad visual y calidad decorativa, pero con un poco más de flexibilidad». «Protegen los objetos de la grasa diaria de la cocina, a la vez que permiten que esta se sienta acogedora y personal. La gente se siente atraída por espacios que transmiten expresividad, pero también funcionalidad, y los armarios con puertas de cristal encajan a la perfección en ese tipo de ambientes», relata a este medio.

Ben Kempton, director de 202 Design, también ha puesto el foco en el polvo como la principal ventaja de las estanterías cubiertas ante las abiertas. «Las estanterías abiertas tienen sus ventajas, pero el polvo es una realidad inevitable, sobre todo en las cocinas urbanas», ha dicho. «Las vitrinas acristaladas con iluminación integrada ofrecen toda la calidez visual de una exposición abierta sin el mantenimiento que esta requiere. Crean una combinación de practicidad y belleza», resumió este experto en la materia.