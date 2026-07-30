¿Por qué en España decimos que algo es ‘muy cuco’? Éste es su origen

¿Conoces el origen de la expresión «ser muy cuco»? Ampliamente utilizada en el el lenguaje cotidiano, tiene una historia muy interesante relacionada con el periodo reproductivo del cuco europeo. Esta expresión está formada por el verbo «ser», que expresa identidad o una cualidad permanente, y el adverbio «muy», que intensifica el significado del adjetivo que acompaña. En este caso, la palabra «cuco» hace referencia tanto al conocido pájaro como, por extensión, a una persona especialmente astuta o ingeniosa.

El origen de esta expresión procede precisamente del cuco común, un ave famosa por su peculiar comportamiento reproductivo. La mayoría de las aves construyen un nido con ramas, hierba, hojas y otros materiales, donde depositan sus huevos y los incuban hasta que nacen los polluelos. Sin embargo, el cuco, en lugar de fabricar su propio nido, la hembra busca el de otra especie cuando ésta ya ha realizado la puesta. Entonces retira uno de los huevos originales, expulsándolo o comiéndoselo, y deposita el suyo en su lugar.

El origen de la expresión ‘ser muy cuco’

La expresión «ser muy cuco» se emplea para describir a una persona astuta, ingeniosa y capaz de obtener ventaja de una situación o de quienes la rodean mediante la inteligencia o la habilidad. El origen de esta expresión se encuentra en la naturaleza.

A diferencia de la mayoría de las aves, el cuco común no construye su propio nido ni cría directamente a sus polluelos. En su lugar, la hembra deposita los huevos en los nidos de otras especies de pequeño tamaño, aprovechando que ya alberga una puesta. De este modo, las aves hospedadoras incuban y alimentan al huevo del cuco sin percibir el engaño.

Para aumentar las probabilidades de éxito, es frecuente que antes de poner su huevo retire uno de los huevos originales del nido, expulsándolo o ingeriéndolo, de manera que el número total de huevos no varía y resulta más difícil detectar la sustitución. La estrategia continúa tras la eclosión. El polluelo de cuco expulsa del nido los demás huevos o los pollos recién nacidos. De esta manera, permanece como único ocupante y recibe toda la atención, el alimento y los cuidados de los padres adoptivos hasta que es capaz de abandonar el nido.

Mi abuelo siempre decía que había que ser tan «cuco» como prudente para salir adelante en la vida.

El «cuco» común deposita sus huevos en los nidos de otras aves para que sean ellas quienes críen a sus polluelos.

No te dejes engañar por Luis; es muy «cuco» y siempre encuentra la manera de salirse con la suya.

Al amanecer se escuchaba el inconfundible canto del «cuco» resonando entre los árboles del bosque.

Marta fue muy «cuca» al aprovechar la oferta antes de que se agotaran todas las plazas.

El «cuco» puede llegar a parecerse a un gavilán cuando vuela, lo que dificulta su identificación a simple vista.

Aunque parecía despistado, resultó ser más «cuco» de lo que todos imaginaban y resolvió el problema antes que nadie.

Cuco europeo

El cuco europeo es una especie mucho más fácil de escuchar que de observar, gracias a su inconfundible y repetitivo canto «cu-cu», del que deriva su nombre onomatopéyico. Tienen un vuelo rápido, directo y elegante, en el que destacan sus alas largas y puntiagudas junto a una cola alargada de extremo redondeado.

Se trata de un ave parásita de cría, ya que nunca construye su propio nido. La hembra deposita sus huevos en los nidos de otras especies, normalmente la misma que la crió cuando nació. Entre sus huéspedes más habituales se encuentran currucas, zarceros, carriceros, chochines, petirrojos, acentores comunes, pardillos y otros pequeños paseriformes.

A lo largo de la temporada puede poner entre siete y nueve huevos. Los deposita en distintos nidos, formando series de hasta cinco huevos separados entre sí por unas 48 horas, mientras que entre una serie y la siguiente suelen transcurrir de tres a seis días.

La incubación dura únicamente entre 12 y 14 días. Al nacer, el polluelo de cuco expulsa instintivamente del nido tanto los huevos como los demás pollos, quedando como único ocupante. Gracias a ello recibe toda la atención de sus padres adoptivos y crece con rapidez, abandonando el nido poco después de cumplir las tres semanas de vida. Se cree que las hembras regresan cada año a las mismas zonas donde realizaron la parasitación en temporadas anteriores.

Su dieta es principalmente insectívora. Recorre el suelo caminando con agilidad y dando pequeños saltos mientras busca presas, aunque también localiza alimento desde postes, ramas u otros puntos elevados. Su alimento favorito son las orugas, especialmente la procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa).

El sonido más característico del cuco común es su conocido y repetitivo «cu-cu», el cual se puede escuchar a gran distancia. También puede emitir vocalizaciones ásperas, roncas y graves, especialmente cuando se siente amenazado o intenta advertir de la presencia de un peligro.