Don Quijote de la Mancha: «Donde está la verdad está Dios»

La primera parte de «El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha», la obra cumbre de Miguel de Cervantes, comenzó a gestarse como manuscrito aproximadamente un año antes de su publicación en 1605, cuando salió de la imprenta madrileña de Juan de la Cuesta. Diversos estudios sostienen que Cervantes pudo iniciar su redacción a finales del siglo XVI, durante alguno de los periodos en los que permaneció encarcelado. Los temas que aborda, la profundidad de sus personajes y las aventuras que narra han convertido esta novela en una referencia universal, alcanzando una fama que el propio Cervantes apenas disfrutó en vida.

El protagonista, Alonso Quijano, es un hidalgo de escasos recursos y edad avanzada que, tras leer innumerables libros de caballerías, pierde el juicio y decide convertirse en caballero andante. A partir de esta premisa, Cervantes construye una historia que combina el humor con una profunda reflexión sobre los miedos, las virtudes y las contradicciones del ser humano. Convencido de su misión, don Quijote sale en defensa de los más débiles mientras dedica sus hazañas a Dulcinea del Toboso, identidad idealizada de la campesina Aldonza Lorenzo.

«Donde está la verdad está Dios»

En la segunda parte (capítulo III) de «El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha», se puede leer: «Pues en verdad que en solo manifestar mis pensamientos, mis sospiros, mis lágrimas, mis buenos deseos y mis acometimientos pudiera hacer un volumen mayor, o tan grande, que el que pueden hacer todas las obras del Tostado56. En efeto, lo que yo alcanzo, señor bachiller, es que para componer historias y libros, de cualquier suerte que sean, es menester un gran juicio y un maduro entendimiento. Decir gracias y escribir donaires es de grandes ingenios: la más discreta figura de la comedia es la del bobo, porque no lo ha de ser el que quiere dar a entender que es simple58. La historia es como cosa sagrada, porque ha de ser verdadera, y donde está la verdad, está Dios, en cuanto a verdad; pero, no obstante esto, hay algunos que así componen y arrojan libros de sí como si fuesen buñuelos».

A lo largo de la novela, don Quijote se enfrenta constantemente a un mundo en el que las apariencias engañan. Sin embargo, el caballero nunca deja de buscar aquello que considera verdadero, aunque en muchas ocasiones su imaginación transforme la realidad. La frase también refleja la influencia del pensamiento cristiano de la época. Identificar la verdad con Dios significa reconocer que actuar con sinceridad, defender la justicia y mantenerse fiel a la propia conciencia constituye el camino correcto. Para Cervantes, la verdad no depende de la fuerza ni del poder, sino de la integridad de las personas.

Citas de Don Quijote de la Mancha