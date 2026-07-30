Pompeyo Trogo, historiador romano del siglo I a.C: “Los hispanos son muy valientes, pero con un defecto: si no tienen un enemigo en común ocupan su tiempo en pelearse entre ellos”

Los hispanos son muy valientes, pero con un gran defecto, si no tiene un enemigo común, ocupan su tiempo en pelearse entre ellos, este historiador del siglo I a.C. sigue estando de actualidad. Este tipo de frases son las que nos definieron hace años y ahora parece que vuelven con fuerza. El pasado siempre vuelve y lo hace para recordarnos que hay espacio para una serie de detalles que quizás desconocemos sobre nosotros mismos. Este historiador que vivió hace miles de años, no tiene dudas de lo que nos pasaba entonces y puede pasarnos ahora.

Hay un enemigo común que puede convertirse en la antesala de algo más, de un detalle contra el que todos luchamos, pero sin él puede convertirse en algo que nos sumergirá de lleno en determinados cambios. Estas peleas que iniciamos entre nosotros son más destructivas de lo que nos imaginaríamos, sobre todo, si no demostramos otras cualidades, somos tan malos con los demás, como con nosotros mismos.

Los hispanos son muy valientes, pero con un gran defecto

Hispania quizás no era muy distinta de lo que es España, hoy en día nos enfrentamos a grandes retos. Las luchas para sobrevivir o simplemente tener una vida plena no son nada sencillas, sino todo lo contrario. Tenemos por delante, una serie de novedades que pueden convertirse en la antesala de algo más.

Estas palabras que resuenan en nuestra mente que nos trasladan a otros tiempos, quizás no son tan lejanas como pensábamos. Tenemos que prepararnos para afrontar una serie de novedades que nos permiten empezar a luchar desde otro punto de visto muy diferente.

Ser capaces de ver los defectos y puntos débiles de los demás, puede ser un primer paso que empieza a materializarse de una forma diferente. Conocerse a uno mismo puede ser el primer paso para conseguir ver llegar determinados cambios de tendencia que acabarán marcando la diferencia.

En estos días en los que cada novedad que llega con mucha fuerza puede acabar siendo el que nos hará reflexionar en estos días en los que cada pequeño paso cuenta. Saber encontrar un enemigo común y luchar contra nuestros demonios internos pueden ser dos caras de una misma moneda.

Esto es lo que dice este historiador del siglo I a.C. Pompeyo Trogo

Pompeyo Trogo analizó bien a los hispanos y dictó sentencia. No es el único romano que intenta explicar las profundidades del ser humano y las formas de comunicarse con los demás o sentir que se atacan entre ellos. A veces la convivencia es complicada, ahora y también hace miles de años.

Te dejamos con unas frases para reflexionar al mismo nivel de la que dictó un Pompeyo Trogo que realmente puede acabar de darnos una explicación más sobre este tipo de formas de interactuar. Te acabarás conociendo mejor tú mismo y a los demás.