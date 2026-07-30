Pompeyo Trogo, historiador romano del siglo I a.C: “Los hispanos son muy valientes, pero con un defecto: si no tienen un enemigo en común ocupan su tiempo en pelearse entre ellos”
Toma nota de lo que dice este historiador
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Los hispanos son muy valientes, pero con un gran defecto, si no tiene un enemigo común, ocupan su tiempo en pelearse entre ellos, este historiador del siglo I a.C. sigue estando de actualidad. Este tipo de frases son las que nos definieron hace años y ahora parece que vuelven con fuerza. El pasado siempre vuelve y lo hace para recordarnos que hay espacio para una serie de detalles que quizás desconocemos sobre nosotros mismos. Este historiador que vivió hace miles de años, no tiene dudas de lo que nos pasaba entonces y puede pasarnos ahora.
Hay un enemigo común que puede convertirse en la antesala de algo más, de un detalle contra el que todos luchamos, pero sin él puede convertirse en algo que nos sumergirá de lleno en determinados cambios. Estas peleas que iniciamos entre nosotros son más destructivas de lo que nos imaginaríamos, sobre todo, si no demostramos otras cualidades, somos tan malos con los demás, como con nosotros mismos.
Los hispanos son muy valientes, pero con un gran defecto
Hispania quizás no era muy distinta de lo que es España, hoy en día nos enfrentamos a grandes retos. Las luchas para sobrevivir o simplemente tener una vida plena no son nada sencillas, sino todo lo contrario. Tenemos por delante, una serie de novedades que pueden convertirse en la antesala de algo más.
Estas palabras que resuenan en nuestra mente que nos trasladan a otros tiempos, quizás no son tan lejanas como pensábamos. Tenemos que prepararnos para afrontar una serie de novedades que nos permiten empezar a luchar desde otro punto de visto muy diferente.
Ser capaces de ver los defectos y puntos débiles de los demás, puede ser un primer paso que empieza a materializarse de una forma diferente. Conocerse a uno mismo puede ser el primer paso para conseguir ver llegar determinados cambios de tendencia que acabarán marcando la diferencia.
En estos días en los que cada novedad que llega con mucha fuerza puede acabar siendo el que nos hará reflexionar en estos días en los que cada pequeño paso cuenta. Saber encontrar un enemigo común y luchar contra nuestros demonios internos pueden ser dos caras de una misma moneda.
Esto es lo que dice este historiador del siglo I a.C. Pompeyo Trogo
Pompeyo Trogo analizó bien a los hispanos y dictó sentencia. No es el único romano que intenta explicar las profundidades del ser humano y las formas de comunicarse con los demás o sentir que se atacan entre ellos. A veces la convivencia es complicada, ahora y también hace miles de años.
Te dejamos con unas frases para reflexionar al mismo nivel de la que dictó un Pompeyo Trogo que realmente puede acabar de darnos una explicación más sobre este tipo de formas de interactuar. Te acabarás conociendo mejor tú mismo y a los demás.
- No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas
- Los que saben mucho se admiran de pocas cosas, y los que no saben nada se admiran de todo
- Muy sentida es la muerte cuando el padre queda vivo
- Si quieres que tu secreto sea guardado, guárdalo tú mismo
- Un solo bien puede haber en el mal: la vergüenza de haberlo hecho
- Sin razón se queja del mar el que otra vez navega
- La recompensa de una buena acción está en haberla hecho
- La amistad siempre es provechosa; el amor a veces hiere
- Las obras se tienen medio terminadas cuando se han comenzado bien
- Peores son los odios ocultos que los descubiertos
- Hace falta toda una vida para aprender a vivir
- No es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho
- Prefiero molestar con la verdad que complacer con adulaciones
- Un hombre sin pasiones está tan cerca de la estupidez que sólo le falta abrir la boca para caer en ella
- Lo mismo es nuestra vida que una comedia; no se atiende a si es larga, sino a si la han representado bien. Concluye donde quieras, con tal de que pongas buen final.
- Que las armas cedan a la toga
- El que seduce a un juez con el prestigio de su elocuencia, me parece más culpable que el que lo corrompe con dinero
- Hay enfermedades del alma más perniciosas que las del cuerpo
- ¿Hasta cuándo, Catilina, vas a abusar de nuestra paciencia
- El testimonio de mi conciencia, es para mí de mayor precio que todos los discursos de los hombres
- Somos esclavos de las leyes para poder ser libres
- Estar contentos con lo que poseemos es la más segura y mejor de las riquezas
- De hombres es equivocarse; de locos, persistir en el error
- Donde quiera que se esté bien, allí está la patria
- La fuerza es el derecho de las bestias
- La honradez es siempre digna de elogio, aún cuando no reporte utilidad, ni recompensa, ni provecho
- El cultivo de la memoria es tan necesario como el alimento para el cuerpo