Las obras de una circunvalación en Cáceres sacan a la luz una calzada romana de la Via de la Plata que funcionó durante 19 siglos

Una importante serie de obras de la circunvalación de Cáceres avanzaba según lo previsto cuando las máquinas se toparon con algo que nadie esperaba encontrar tan bien conservado bajo tierra. Otra vez, una reforma se convirtió en yacimiento de índole arqueológica. Lo que siguió cambió buena parte del calendario y del diseño de la obra.

Podríamos afirmar aquí que no fue un hallazgo menor ni aislado: se trata de un tramo de una de las vías más importantes de la Hispania romana, catalogado como nada más y nada menos que Bien de Interés Cultural apenas se confirmó su origen.

La circunvalación en Cáceres que sacó a la luz la Vía de la Plata

La obra en cuestión es la Ronda Sureste de Cáceres, una nueva vía de circunvalación pensada para mejorar la conexión entre el sur de la ciudad, el recinto ferial y la zona de Nuevo Cáceres.

Sorprendentemente, durante los trabajos de excavación, a finales de 2025, aparecieron restos de una calzada romana perfectamente identificable, mucho mejor conservada de lo que cualquiera hubiera anticipado bajo el asfalto.

Los técnicos confirmaron que se trataba de un tramo de la Vía de la Plata, la histórica ruta que unía Mérida con Astorga, que hasta ese momento no se había podido documentar físicamente a su paso por esta zona de la ciudad.

El hallazgo fue catalogado como Bien de Interés Cultural, lo que obligó a proteger el tramo antes de seguir con la obra. Hasta entonces, los historiadores solo situaban el trazado de la vía en ese punto a partir de fuentes escritas antiguas, sin haber podido confirmarlo nunca con una excavación real.

Diecinueve siglos de historia bajo el asfalto

La Vía de la Plata fue construida por los romanos para unir Emerita Augusta (la actual Mérida) con Asturica Augusta (Astorga), y durante siglos funcionó como columna vertebral de comunicaciones, comercio y movimiento de tropas en el oeste de la península.

Con el paso de los siglos, ese mismo trazado siguió usándose como camino durante la Edad Media y buena parte de la Edad Moderna, hasta convertirse hoy en una de las rutas del Camino de Santiago.

Los arqueólogos calculan que, entre su construcción y su uso continuado como vía de paso, la calzada estuvo activa durante unos 19 siglos antes de quedar cubierta por el crecimiento de la ciudad.

La solución: una pasarela de 165 metros para no tocar la calzada

En lugar de retirar los restos o desviar la obra por completo, el proyecto se rediseñó para construir una pasarela peatonal elevada de 165 metros justo sobre el tramo hallado.

Está dividida en siete tramos: seis laterales, de entre 9,75 y 21 metros cada uno, y un tramo central de 48 metros que salva la zona más sensible del yacimiento. Estos avances pueden apreciarse en un video reciente que subió la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda a su Instagram.

El diseño de la pasarela incorpora elementos que hacen referencia directa al origen romano de la vía, y permite que peatones y ciclistas sigan cruzando la zona sin necesidad de pisar ni dañar la calzada original.

Así, la ruta jacobea que hoy recorre este tramo del Camino de Santiago puede seguir su curso justo por encima de la calzada que le dio origen hace diecinueve siglos.

Parte del hallazgo quedó, además, integrado en un pequeño parque visitable con señalización explicativa, rodeado de olivos y cipreses, para que cualquier vecino pueda ver de cerca lo que hay bajo la nueva ronda. Además, el diseño original de la carretera (que incluía una rotonda con glorieta justo en ese punto), tuvo que modificarse para proteger los restos romanos. Finalmente, los responsables de la obra optaron por una doble intersección en «T».

Una obra que se retrasó meses por el hallazgo

El proyecto, adjudicado por unos 18,6 millones de euros, debía estar terminado a finales de 2025. El hallazgo arqueológico, sumado a problemas de desalojo en la urbanización de La Cañada, permisos de ADIF para un paso elevado ferroviario y voladuras en roca caliza, retrasó buena parte del cronograma.

Este tramo de la Ronda Sureste se inauguró finalmente el pasado lunes 27 de julio, de la mano del consejero de Infraestructuras de Extremadura, Francisco Ramírez, y el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos. El siguiente tramo, entre la rotonda de Charca Musia y la del recinto ferial, se prevé abrir próximamente.

La nueva vía suma casi dos kilómetros de carriles peatonales y para bicicletas, y deja, como recuerdo permanente de la obra, un fragmento de calzada romana que ningún plano había logrado documentar hasta ahora.