Hallazgo histórico: las obras de un mercado en Barcelona sacan a la luz un refugio antiaéreo de la Guerra Civil con capacidad para 240 personas

Unas obras destinadas a renovar la pavimentación de la calle de Torrijos, en el entorno del Mercado de la Abacería, han permitido sacar a la luz uno de los hallazgos arqueológicos más relevantes de los últimos meses en Barcelona.

La intervención ha dejado al descubierto un refugio antiaéreo de la Guerra Civil, concebido para albergar a unas 240 personas durante los bombardeos.

Este hallazgo aporta nueva información sobre la extensa red de refugios construida en Barcelona, una de las ciudades españolas que más sufrió los bombardeos sobre población civil.

Así es el refugio antiaéreo descubierto bajo el Mercado de la Abacería

El hallazgo se produjo de forma fortuita mientras los operarios renovaban el pavimento de la calle de Torrijos. Tras retirar parte del suelo apareció el acceso a una galería subterránea que los especialistas del Servicio de Arqueología de Barcelona han identificado, de forma preliminar, como el refugio antiaéreo número 230.

Hasta el momento se han documentado 68 metros de galerías, aunque los planos históricos indican que la construcción original debía alcanzar cerca de 199 metros.

El refugio desciende unos 10 metros bajo el nivel de la calle y presenta una anchura media de algo más de un metro y una altura aproximada de dos metros, unas dimensiones habituales en este tipo de infraestructuras levantadas durante la Guerra Civil para proteger a la población.

Los documentos municipales elaborados entre 1939 y 1940 ya situaban este refugio en el entorno delimitado por las calles de Puigmartí, Torrijos y Siracusa, lo que ahora ha podido confirmarse gracias a la intervención arqueológica.

Moneda, lámparas de aceite y grafitis: los objetos encontrados en el interior de este refugio de la Guerra Civil

La excavación también ha permitido recuperar diversos elementos que ayudan a reconstruir cómo era la vida bajo tierra durante los bombardeos. Según informa el Ayuntamiento de Barcelona, entre ellos destaca un pozo de ventilación destinado a renovar el aire cuando el refugio estaba lleno de personas, además de varios ganchos metálicos empotrados en las paredes con posibles funciones logísticas.

Uno de los descubrimientos más llamativos son los pequeños huecos excavados en los muros donde se colocaban lámparas de aceite o de carburo, la única fuente de iluminación disponible en el interior. Junto a estos elementos apareció una moneda localizada en el muro que sellaba originalmente el acceso al refugio.

Las paredes también conservan diferentes grafitis, entre ellos marcas de obra, anotaciones realizadas durante la construcción e incluso un nombre propio. Los arqueólogos estudian ahora si esa inscripción pertenece a alguno de los trabajadores que excavaron la galería o a un vecino que buscó refugio durante los bombardeos.

Un refugio inacabado que amplía el mapa arqueológico de Barcelona

Las primeras inspecciones indican que buena parte del refugio nunca llegó a revestirse, ya que todavía se observan las arcillas naturales del terreno. Este detalle refleja las dificultades materiales y la urgencia con la que se levantaron muchas de estas construcciones en los últimos años de la Guerra Civil.

La documentación arqueológica continuará para registrar con detalle todos los elementos conservados antes de intervenir en el espacio. Por motivos de seguridad y debido a la inestabilidad de algunos tramos, el refugio permanecerá sellado una vez concluyan los trabajos de estudio.

Por su parte, el Servicio de Arqueología de Barcelona considera que este descubrimiento es de gran valor para comprender la red de defensa creada en la ciudad durante la Guerra Civil.