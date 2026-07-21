Colosal descubrimiento en Menorca: los arqueólogos celebran el hallazgo de una casa andalusí del siglo XIII en un excepcional estado de conversación

La arqueología medieval en España acaba de registrar un hito histórico tras sacarse a la luz una espectacular estructura doméstica. Se trata del reciente hallazgo de una gran casa andalusí en excelentes condiciones que, desde luego, permitiría estudiar con una precisión sin precedentes las costumbres rurales de las comunidades de al-Ándalus.

Las excavaciones veraniegas confirman que la ocupación medieval de este yacimiento isleño no destruyó las fases prehistóricas anteriores. Justamente, esta singular coexistencia espacial ofrece a los historiadores una oportunidad magnífica para examinar el desarrollo continuo de un paisaje habitado durante más de dos milenios.

Todo sobre la gran casa andalusí hallada en Menorca y su conservación excepcional

El consejero insular de Cultura, Joan Pons Torres, fue el responsable de presentar los espectaculares resultados de la campaña arqueológica.

¿Qué resultados? Pues, como ya se anticipó, los investigadores han sacado a la luz una imponente casa andalusí construida en los siglos XII y XIII, situada en la isla balear de Menorca, más específicamente en el poblado talayótico Torre d’en Galmés.

La construcción destaca por su excelente estado de conservación, lo que facilita el estudio de la arquitectura rural de la época islámica. El hallazgo sitúa a este yacimiento menorquín como un punto de referencia para entender la vida doméstica medieval en el archipiélago.

Joan Pons Torres destacó que el descubrimiento es de gran relevancia, señalando que: «Este hallazgo consolida el yacimiento como uno de los referentes de la arquitectura doméstica islámica en Baleares».

Los trabajos de excavación revelan cómo la comunidad andalusí se asentó sobre las ruinas de una antigua población prehistórica. Los conquistadores islámicos (que llegaron a Menorca a partir del 903) decidieron reutilizar las viejas construcciones talayóticas sin necesidad de destruirlas.

Este hecho demuestra una continuidad de ocupación humana de más de dos mil años en Galmés. El sitio arqueológico representa un laboratorio vivo para observar los cambios en el paisaje balear desde la Edad del Bronce hasta la conquista cristiana.

El diseño de esta casa andalusí se organizó en torno a un patio central

La vivienda documentada cuenta con una planta típica de la arquitectura rural de al-Ándalus. Toda la estructura se organiza alrededor de un gran patio central abierto, el cual servía como distribuidor de luz y aire para las estancias circundantes.

Entre tanto, los arqueólogos han identificado habitaciones con funciones muy definidas en el conjunto residencial. Entre ellas sobresalen una cocina con su zona de fuego, almacenes para guardar el grano y dormitorios familiares pavimentados con sus suelos originales de tierra batida.

Los muros exteriores de la vivienda conservan restos del enlucido de cal original que los protegía. Esta fina capa blanca demuestra el esmero con el que se edificaban estas viviendas rurales en las alquerías medievales de la isla balear.

Además, la excavación ha recuperado miles de fragmentos de tejas cerámicas caídas del tejado. Estos restos permitirán a los investigadores realizar una reconstrucción virtual exacta de la cubierta y la inclinación original del edificio andalusí.

Las cerámicas, fusayolas y herrajes hallados en Menorca: ¿Cómo revelan la vida cotidiana medieval?

El interior de la vivienda albergaba una rica variedad de objetos de uso cotidiano en buen estado. Los arqueólogos han recuperado vasijas de almacenamiento, jarras para agua y platos de vajilla fina decorados con motivos típicos de la época musulmana.

Entre los restos metálicos destaca el hallazgo de agujas de hierro y fusayolas de piedra para hilar lana. Estos pequeños útiles domésticos confirman la relevancia de la actividad textil y ganadera en la economía de la alquería medieval.

Asimismo, se han localizado los herrajes metálicos correspondientes a un cofre de madera que se desintegró con los siglos. Estos restos de hierro decorativo atestiguan el almacenamiento de bienes valiosos dentro de los dormitorios principales de la vivienda.

El análisis de las semillas carbonizadas encontradas en el área de cocina aportará información muy valiosa sobre su dieta. Los primeros indicios sugieren un consumo habitual de cereales, legumbres y frutos recolectados en el entorno rural de la alquería.

La alquería medieval y la investigación del Menorca Archaeological Project

El hallazgo de esta gran casa andalusí se enmarca en los trabajos del Menorca Archaeological Project. Este proyecto internacional está coliderado por la profesora Amalia Pérez-Juez, de la Universidad de Boston, y por el arqueólogo Alexander J. Smith.

La campaña científica cuenta con el apoyo financiero del Consejo Insular de Menorca. El equipo trabaja de manera conjunta con la iniciativa europea Medgreenrev, centrada en estudiar la respuesta de las sociedades medievales mediterráneas a los cambios ambientales.

En los próximos meses, los arqueólogos trasladarán los materiales hallados a laboratorios especializados de España y Estados Unidos. Las tareas de restauración e inventario permitirán publicar un estudio detallado sobre las dinámicas de poblamiento medieval balear.

El objetivo final es realizar un modelo tridimensional detallado de la alquería andalusí de Torre d’en Galmés. Esta reconstrucción digital interactiva servirá tanto para la investigación científica como para divulgar este valioso patrimonio ante los visitantes locales.

El Consejo prevé instalar paneles informativos con códigos QR en el yacimiento antes de primavera, de forma que los visitantes visualicen en tres dimensiones la vivienda andalusí directamente desde sus teléfonos móviles.