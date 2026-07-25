La arqueología española celebra un inesperado hallazgo: aparecen en un yacimiento extremeño columnas, esculturas, restos de mármol y un pórtico de termas del imperio Romano

Un yacimiento extremeño ha vuelto a dar una alegría a la arqueología española. Lo que en principio era una campaña formativa, pensada para que un grupo de estudiantes aprendiera a excavar sobre el terreno, terminó destapando restos que llevaban siglos enterrados bajo la campiña de Badajoz.

Columnas, fragmentos de esculturas y una variedad de mármoles poco habitual en un solo yacimiento se han sumado en cuestión de semanas a lo poco que ya se conocía de este rincón del sur extremeño. Y claro, el hallazgo obliga ahora a replantear parte de lo que se sabía sobre uno de sus edificios más importantes.

¿Cuál es el yacimiento extremeño donde se ha hecho el hallazgo?

El flamante protagonista de este descubrimiento es Regina Turdulorum, la antigua ciudad romana situada junto al actual municipio de Casas de Reina, en la provincia de Badajoz. Se trata de uno de los yacimientos romanos mejor conservados de Extremadura, aunque sigue siendo uno de los menos conocidos fuera del ámbito académico.

La ciudad se fundó en el siglo I de nuestra era y alcanzó el rango de municipio durante la dinastía Flavia, bajo el mandato del emperador Vespasiano.

Formaba parte de la provincia romana de la Bética, dentro del Conventus Cordubensis, y su ubicación no era casual: controlaba rutas comerciales y el acceso a recursos mineros de la zona.

El trazado urbano que ha ido apareciendo con los años muestra calles ortogonales, en ángulo recto, y un sistema de saneamiento subterráneo que se conserva en buen estado casi dos mil años después.

A ese entramado se suman un foro con pórtico columnado, restos de templos y un teatro romano de mediados del siglo I con capacidad para 800 espectadores, hoy sede de representaciones del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.

¿Qué se ha encontrado en las termas de este yacimiento extremeño?

El hallazgo más reciente se concentra en las termas públicas de Regina Turdulorum, uno de los edificios que la ciudad necesitaba para funcionar como un núcleo urbano de peso en la Lusitania romana. Las excavaciones han sacado a la luz las bases del pórtico de este complejo termal, además de columnas y restos escultóricos.

Lo más llamativo para el equipo de arqueólogos ha sido la variedad de materiales empleados en su construcción.

Se han identificado más de diez tipos distintos de mármol, procedentes de diferentes puntos de España y también del extranjero, algo que habla del nivel de recursos que la ciudad podía movilizar para levantar sus edificios públicos.

Estos hallazgos, según los técnicos que dirigen la excavación, permitirán avanzar en la reconstrucción de uno de los frigidarium, la sala de agua fría de las termas romanas, y entender mejor cómo estaba organizado este espacio dentro del conjunto termal.

El curso de arqueología que hizo posible el hallazgo en Regina Turdulorum

Los restos aparecieron durante el Curso de Arqueología 2026, celebrado en el propio yacimiento y clausurado por Adela Rueda, directora general de Patrimonio Cultural y Documental de la Junta de Extremadura. Durante tres semanas, un grupo de doce estudiantes en prácticas trabajó junto a un equipo de expertos en las excavaciones.

El curso, impulsado por la Dirección General de Patrimonio y coordinado por técnicos de la Sección de Arqueología, combinó teoría y trabajo de campo. Los participantes aplicaron el método Harris, una técnica habitual en excavaciones estratigráficas, y se encargaron también de limpiar y clasificar los materiales recuperados.

Rueda destacó que la iniciativa persigue dos objetivos: completar la formación práctica de futuros arqueólogos y consolidar Regina Turdulorum como recurso cultural para la región.

Entre tanto, la colaboración de la asociación cultural Lotopía y el respaldo del Ayuntamiento de Casas de Reina fueron claves para que el curso saliera adelante.

¿Por qué este yacimiento resume veinte siglos de historia en el sur de Badajoz?

Regina Turdulorum no es un caso aislado en la zona. El propio municipio de Casas de Reina forma parte de una ruta que recorre veinte siglos de historia en pocos kilómetros, con el yacimiento romano como punto de partida.

A pocos minutos se encuentra el Castillo de Reina, una fortaleza con origen en una alcazaba musulmana medieval, y la Ermita de la Virgen del Ara, en la vecina localidad de Fuente del Arco, un templo barroco del siglo XVIII.

Completa el recorrido la Mina La Jayona, vinculada a la extracción de hierro y hoy convertida en patrimonio industrial visitable.

Ese conjunto convierte a esta esquina de la campiña sur de Badajoz en un mapa casi continuo de dos milenios de historia, donde cada nueva campaña arqueológica añade una pieza más a un rompecabezas que todavía está lejos de completarse.