Atapuerca no defrauda y concluye la campaña de excavaciones con 24 fósiles de Homo Antecessor, incluso algunos adultos

La campaña de excavaciones de 2026 en Atapuerca ha dejado uno de los hallazgos más relevantes de los últimos años para el estudio de la evolución humana en Europa.

Los investigadores han recuperado 24 nuevos fósiles de Homo antecessor en el yacimiento de Gran Dolina, una colección que aporta información inédita sobre esta especie que habitó la sierra burgalesa hace unos 850.000 años. El descubrimiento modifica además una de las principales hipótesis sobre el canibalismo documentado en este enclave.

Los nuevos fósiles de Homo antecessor revelan la presencia de adultos canibalizados en Atapuerca

Después de 31 campañas de excavación, el equipo científico ha vuelto a trabajar en el nivel TD6.2 de Gran Dolina, conocido como Estrato Aurora, uno de los niveles arqueológicos más importantes de Atapuerca.

Allí han aparecido restos anatómicos de gran valor, entre ellos un fragmento del hueso temporal del cráneo, vértebras cervicales y lumbares, falanges de manos y pies, varias piezas dentales y fragmentos de huesos largos como cúbito, tibia, fémur y húmero.

La gran novedad no reside únicamente en la cantidad de fósiles recuperados, sino en el perfil de los individuos identificados. Hasta ahora, la mayor parte de los restos de Homo antecessor encontrados en Gran Dolina pertenecían a niños y adolescentes.

Sin embargo, los análisis preliminares indican que, de los entre 12 y 15 individuos documentados provisionalmente en este nivel, entre dos y seis serían adultos.

Algunos de ellos habrían alcanzado entre 27 y 30 años de edad, una cifra especialmente elevada para poblaciones del Pleistoceno inferior. Este dato permitirá a los investigadores conocer mejor la estructura demográfica de estos grupos humanos y ampliar la información disponible sobre su desarrollo biológico y esperanza de vida.

Qué revelan los nuevos restos sobre el canibalismo de Homo antecessor

El hallazgo también ofrece nuevas claves sobre el comportamiento de Homo antecessor. Varios de los fósiles presentan marcas de corte producidas durante el descarnado de los cuerpos, así como fracturas compatibles con el procesamiento de los huesos tras la muerte.

Estas evidencias confirman, por primera vez, que las prácticas de canibalismo no afectaron únicamente a menores, sino también a individuos adultos.

Según los investigadores del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), esta circunstancia refuerza la hipótesis de que estos episodios respondían a enfrentamientos entre grupos rivales por el control del territorio o de los recursos disponibles.

Otros hallazgos de la campaña de excavaciones de Atapuerca 2026

La campaña arqueológica no se ha limitado a Gran Dolina. El resto de yacimientos de la sierra también ha proporcionado resultados de gran interés para reconstruir la evolución humana y el medio natural del Pleistoceno.

Estos son algunos de los descubrimientos más destacados:

En Galería se recuperaron más de 900 restos de fauna y herramientas líticas que muestran cómo los grupos humanos aprovechaban los animales que caían de forma accidental en la cavidad.

se recuperaron más de 900 restos de fauna y herramientas líticas que muestran cómo los grupos humanos aprovechaban los animales que caían de forma accidental en la cavidad. En Sima del Elefante aparecieron herramientas con una antigüedad superior a 1,2 millones de años junto al esqueleto casi completo de un lince.

aparecieron herramientas con una antigüedad superior a 1,2 millones de años junto al esqueleto casi completo de un lince. En Cueva Fantasma se localizaron nuevas evidencias de ocupaciones neandertales.

se localizaron nuevas evidencias de ocupaciones neandertales. En El Mirador los arqueólogos alcanzaron niveles pleistocenos que podrían aportar información relevante en futuras campañas.

Además, el lavado de 12 toneladas de sedimentos del río Arlanzón permitió recuperar abundante microfauna, incluido el maxilar de marmota más antiguo identificado hasta ahora en la zona.

Los codirectores del proyecto destacan que cada nueva campaña confirma el enorme potencial científico de Atapuerca.

Los hallazgos de 2026 no solo amplían el registro fósil de Homo antecessor, sino que también ofrecen nuevas herramientas para comprender cómo vivían, se relacionaban y evolucionaron las primeras poblaciones humanas que ocuparon Europa.