Isaac Moreno Gallo, ingeniero y experto en historia antigua: «La calzada romana mejor conservada de España está en Burgos y conectaba el Cantábrico con el Mediterráneo»

Un tramo de 1.600 metros de calzada romana se mantiene casi intacto en el Valle de Losa, en el norte de Burgos, después de casi 2.000 años. El ingeniero e historiador Isaac Moreno Gallo, especialista en ingeniería romana, la identificó como la mejor conservada de España.

La vía romana formaba parte de una ruta de 115 kilómetros entre Castro Urdiales (la antigua Flaviobriga) y Osma de Álava (Uxama Barca, ciudad que pertenecía a la tribu de los autrigones), y conectaba el Cantábrico con el Mediterráneo junto con otras calzadas romanas de la región.

¿Dónde está la calzada romana mejor conservada de España?

El tramo mejor conservado está entre los municipios de Lastras de la Torre y Quincoces de Yuso, dentro del Valle de Losa. Isaac Moreno Gallo empezó a documentarla hace algo más de una década, con sondeos arqueológicos realizados en 2010 y trabajo de campo con imágenes aéreas.

«Es una carretera que probablemente sea la mejor conservada de España», explicó el propio Moreno Gallo. El tramo conserva un terraplén continuo de más de un metro de altura a lo largo de kilómetros, sin transformaciones por maquinaria agrícola pesada.

Miranda de Ebro también estuvo en el itinerario de esta vía, que daba continuidad a otras calzadas romanas del norte peninsular. «Lo que comunicaba era el Cantábrico con el Mediterráneo», señaló Moreno Gallo sobre el papel de la ruta completa.

¿Por qué se conservó esta vía mientras se destruían otras calzadas romanas en España?

Los romanos asentaron el firme de la calzada romana directamente sobre roca en algunos puntos, con un paquete de piedra de casi un metro de espesor. Ese grosor impidió que la maquinaria agrícola detectara o arara el trazado durante décadas.

Según Moreno Gallo, la mayoría de las vías romanas de España desaparecieron por desconocimiento, no por una decisión deliberada. «Nadie era capaz de identificar una carretera romana», lamentó, y atribuyó esa pérdida patrimonial a la falta de criterios claros entre quienes gestionaban el territorio.

La concentración parcelaria de los años ochenta eliminó varios kilómetros de esta misma calzada en el Valle de Losa. El tramo que se conserva hoy sobrevivió porque, en ese proceso, ninguna maquinaria llegó a intervenir sobre ese punto exacto del trazado.

¿Cómo se construían las carreteras romanas que unían el Cantábrico con el Mediterráneo?

Un sondeo arqueológico realizado en 2010 mostró la estructura completa del firme, con capas sucesivas de materiales, desde piedras grandes en la base hasta grava fina en la superficie. La calzada romana tenía un ancho de 6,35 metros en algunos tramos, según el portal de turismo Escapada Rural.

Estas carreteras se diseñaron para el paso de carros, no para caminantes ni para animales de carga, según remarcó Moreno Gallo. El firme resistía la circulación en cualquier época del año, incluso con lluvia, nieve o el deshielo posterior.

¿Se puede visitar la calzada romana del Valle de Losa, en Burgos?

El Ayuntamiento del Valle de Losa financió la señalización de parte del recorrido y facilitó material fotográfico de la zona, según Escapada Rural. Existe una ruta circular de unos 7,5 kilómetros, de dificultad moderada, que arranca en Villaventín o en Castresana de Losa y permite recorrer el tramo mejor conservado.

Según Crónica de las Merindades, el trazado completo atraviesa el Valle de Losa de oeste a este, cerca de los municipios de Lastras de la Torre y Quincoces de Yuso. Buena parte del recorrido, sin embargo, sigue sin señalización oficial pese al reconocimiento que ha ganado en los últimos años.