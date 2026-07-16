La Promesa, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido convertirse en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 15 de julio, los espectadores de La 1 de Televisión Española han podido disfrutar del capítulo 867 de La Promesa. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo un error de Máximo al confundir a Ángela con Martina provoca un encuentro de lo más desastroso. Julio y Tomasa critican con dureza cada rincón de palacio, mientras que ella deja claro su rechazo a ver a su hermana Petra. El servicio se siente decepcionado por la altanería de los recién llegados. Ciro y Manuel muestran el hangar a Máximo, y es Ciro quien actúa como si fuese el único dueño de la empresa.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que se emite de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han sido testigos de cómo Julieta y Manuel alucinan con la actitud de Ciro, pero la situación les termina resultando hasta divertida. La hija de María Fernández empeora de salud tras una subida de fiebre, por lo que llaman al doctor. Las noticias son malas, y es que el bebé tiene una grave infección por la falta de higiene en el parto y podría morir en cualquier momento. Julieta y Manuel sufren por su amor clandestino, mientras que ella le oculta los deseos de Ciro de ser padre. Petra y su hermana Tomasa, tras quince años de silencio, se encuentran cara a cara en un reencuentro cargado de frialdad.

¿Qué sucede en el capítulo 868 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, jueves 16 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo el reencuentro de las hermanas Arcos está marcado por duros reproches de Tomasa hacia Petra. El doctor advierte que las esperanzas para la hija de María Fernández son cada vez más escasas, por lo que todos sufren por el bebé.

Especialmente Alonso, puesto que se siente culpable de su estado de salud. Jacobo decide ir solo a visitar a su familia tras convencer a Martina de que es mejor que se quede en palacio. Tomasa y Julio, en su guerra contra el servicio de palacio, exigen sentarse al lado de Cristóbal, desplazando a Teresa y a Pía.

Leocadia se muestra nerviosa e indignada, puesto que se da cuenta de que su poder en palacio es cada vez menor. Durante la cena de gala en honor al duque, Lorenzo y Ciro aprovechan la ocasión que se les ha presentado para malmeter sobre la situación de María Fernández. El estado de la pequeña sigue empeorando, por lo que la doncella reza a Jana por la vida de su hija. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.