La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en muchos aspectos. El pasado lunes 13 de julio, los espectadores de La 1 de Televisión Española han podido disfrutar del capítulo 866 de La Promesa. De esta manera tan concreta, han podido ser testigos de cómo Manuel, que también está enamorado de Julieta, trata de convencer a la joven para que se quede. El doctor confirma que algo le pasa a la hija de María, pero no tiene ni idea de qué. La incertidumbre sobre el diagnóstico produce mucha angustia no solamente a los padres de la pequeña, sino también a todos los habitantes de palacio. Martina trata de apoyar a Jacobo, que sigue muy preocupado por el accidente de su madre y de su hermano, mientras que la joven le propone visitar juntos a su familia.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido ver cómo, después de unas jornadas de intensa preparación, Máximo de Buenaventura llega a palacio, y lo hace acompañado de su servicio personal, es decir, con Julio y Tomasa. Es un hecho que su llegada no ha dejado indiferente a nadie, hasta tal punto que todo ha empezado con muy mal pie. María Fernández y Carlo se sienten profundamente angustiados por su hija, pero se sienten muy arropados por el resto de habitantes del palacio. Ciro ha comenzado a integrarse de lleno en la empresa de aviación. Hasta tal punto que, en su entusiasmo por el nuevo cargo, termina haciendo una sorprendente propuesta a Julieta que deja a la joven profundamente descolocada: tener un hijo para celebrarlo.

¿Qué sucede en el capítulo 867 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, miércoles 15 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo un error de Máximo al confundir a Ángela con Martina ha provocado un desastroso primer encuentro. Julio y Tomasa, por su parte, no dudan en criticar duramente cada rincón del palacio, mientras que ella deja claro su profundo rechazo a ver a su hermana Petra.

El servicio se siente decepcionado por la altanería que desprenden los recién llegados, mientras que Ciro y Manuel muestran a Máximo su hangar. Ciro no duda en actuar como si fuese el único dueño de la empresa. Manuel y Julieta alucinan, pero la situación les resulta también tremendamente divertida.

La hija de María Fernández empeora de salud tras una notable subida de fiebre, por lo que llaman al doctor. Las noticias son las peores, y es que la pequeña tiene una grave infección y podría morir en cualquier momento. Y todo por la falta de higiene en el parto. Julieta y Manuel siguen sufriendo por su amor clandestino, mientras que la joven opta por ocultar los deseos de Ciro de ser padre. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.